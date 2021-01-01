

3 حاجات لازم تعلميها للطفل لمواجهة التنمر.. فهميه وشجعيه يكون إيجابى 3 حاجات لازم تعلميها للطفل لمواجهة التنمر.. فهميه وشجعيه يكون إيجابى

المتنمر هو شخص أو أكثر يمارس الإساءة الجسدية أو اللفظية أو العاطفية على شخص آخر، وقد يمارس البعض التنمر بسبب الرغبة فى الحصول على مكانة اجتماعية، وميلنا للتنافس على المكانة من خلال محاولة تحقيق الهيمنة على أقراننا عن طريق المنافسة اللفظية، وأيضًا عن طريق الترهيب العاطفى والجسدى.



لكن فى كثير من الأحيان، يتخطى الأمر المنافسة، وقد يصل إلى حد الإساءة، ما يتسبب فى ضرر دائم للمتلقى، وأيضًا إنشاء نمط سلوك غير فعال للمتنمر والذى يمكن أن يؤدى إلى مشاكل فى وقت لاحق فى الحياة، ولسوء الحظ، فإن الأطفال قد يتعرضون أيضا للتنمر، أو قد يمارسون التنمر تجاه بعضهم البعض، فإذا تعرض طفلك للتنمر أو انخرط فى سلوك التنمر بنفسه، فحتما سيتأثر به، وقد يشعر بالخجل والخوف والضعف، ولمعرفة كيفية التعامل مع طفلك إذا تعرض للتنمر، التقرير التالى من موقع "your tango" يوضح لك ثلاث نقاط مهمة يمكنك اتباعها.



1. فهم سلوك التنمر فى الأسرة والاعتراف به والوقوف فى وجهه:

يلعب فهم الديناميكيات العاطفية للمضايقة والتنمر، وكيف نشعر به، جزءًا مهمًا من تدريب الذكاء العاطفي للأطفال الذي يبدأ بمجرد اكتسابهم القدرة على التحدث.

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سيحتاجون إلى كلمات لوصف الشعور "السيئ" بالعار الذي يحدث عندما يضايقونهم أو يتعرضون للتنمر، ونظرًا لأنه من المحتمل أن يحدث هذا في المنزل في الصراع بين الأشقاء، وأيضًا في التفاعل بين البالغين والأطفال، فهناك فرص للتعرف على هذا الشعور وتسميته.فالتعرف على الشعور والسلوك المسبب وتصنيفهما الخطوة الأولى في اكتشاف طريقة فعالة وصحيحة للرد، بدلاً من مجرد الرد على المشاعر اللحظية، ما يؤدي غالبًا إلى الرغبة في الانتقام.2. علمى أطفالك مهارات المرونة:يمكن للأطفال أن يكونوا مرنين بشكل كبير، وذلك كلما تم تشجيعهم ودعمهم فى تطوير استجابات إبداعية لتحديات الحياة، وبالتالى سيصبحون أكثر مرونة فى حال تعرضهم للتنمر، وسيجدون طريقة إيجابية فعالة للرد بدلًا من كبت مشاعر الغضب.3. شجعى أطفالك على الوقوف فى وجه التنمر عندما يشهدونه:ليس من الضرورى التغلب على المتنمر من أجل مواجهة التنمر، لكن يمكن أن تعلمى طفلك أنه ليس عليه أن يكون سوبرمان ليكون بطلاً، وأن اختيار ألا يكون مراقباً سلبياً هو إحدى طرق لاتخاذ موقف، ويعد الإبلاغ عن التنمر أو المساعدة في الإبلاغ عنه طريقة أخرى للوقوف فى وجه المتنمر.وتساعد الأفعال المختلفة للوقوف ضد التنمر على بناء شعور بالقوة الرحيمة التي تساعد الطفل على الشعور بأنه أقوى في صورته الذاتية.