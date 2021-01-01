بأسهل الخطوات.. طريقة عمل برجر دجاج .. فيديو

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بأسهل الخطوات.. طريقة عمل برجر دجاج .. فيديو

صورة الخبر: طريقة عمل برجر دجاج
طريقة عمل برجر دجاج

يعتبر برجر الدجاج من الأطباق الشهية التي يعشق تناولها الكبار والصغار، وتقدم الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل برجر دجاج في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

مقادير برجر دجاج
دجاج مفروم
بقسماط
بصل مفروم
ثوم مفروم
ملح وفلفل
بصل اخضر
جزر مبشور
بقدونس

للتقديم
باربيكيو صوص
بصل حلقات
كابوتشا
طماطم حلقات
خبز كايزر

اقرأ إيضا..
طريقة عمل ميني برجر بالصوص المكسيكي الحار

للصوص
مايونيز
روزماري مجفف
ثوم مفروم
كاتشب

طريقة تحضير برجر دجاج
-تفرم مكونات البرجر سويًا ثم يشكل البرجر.
-يسوى البرجر بالفرن أو في القليل من زيت على النار
-توضع مكونات التقديم في الخبز مع البرجر وتقدم الساندوتشات بالهنا.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بأسهل الخطوات.. طريقة عمل برجر دجاج .. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53402

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager