بأسهل الخطوات.. طريقة عمل برجر دجاج .. فيديو



طريقة عمل برجر دجاج طريقة عمل برجر دجاج

يعتبر برجر الدجاج من الأطباق الشهية التي يعشق تناولها الكبار والصغار، وتقدم الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل برجر دجاج في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.



مقادير برجر دجاج

دجاج مفروم

بقسماط

بصل مفروم

ثوم مفروم

ملح وفلفل

بصل اخضر

جزر مبشور

بقدونس



للتقديم

باربيكيو صوص

بصل حلقات

كابوتشا

طماطم حلقات

خبز كايزر

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اقرأ إيضا..طريقة عمل ميني برجر بالصوص المكسيكي الحارللصوصمايونيزروزماري مجففثوم مفرومكاتشبطريقة تحضير برجر دجاج-تفرم مكونات البرجر سويًا ثم يشكل البرجر.-يسوى البرجر بالفرن أو في القليل من زيت على النار-توضع مكونات التقديم في الخبز مع البرجر وتقدم الساندوتشات بالهنا.