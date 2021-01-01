بأسهل الخطوات.. طريقة عمل برجر دجاج .. فيديو

يعتبر برجر الدجاج من الأطباق الشهية التي يعشق تناولها الكبار والصغار، وتقدم الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل برجر دجاج في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.
مقادير برجر دجاج
دجاج مفروم
بقسماط
بصل مفروم
ثوم مفروم
ملح وفلفل
بصل اخضر
جزر مبشور
بقدونس
للتقديم
باربيكيو صوص
بصل حلقات
كابوتشا
طماطم حلقات
خبز كايزر
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