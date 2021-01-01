توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
بينما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
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التعليقات على «الأرصاد» تحذر من طقس السبت.. وهذه مناطق الأمطار
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