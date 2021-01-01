«الأرصاد» تحذر من طقس السبت.. وهذه مناطق الأمطار

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«الأرصاد» تحذر من طقس السبت.. وهذه مناطق الأمطار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

بينما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وعن حالة الطقس ليلا يكون شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.



كما توقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة وأمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد .


وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت :

القاهرة 20 11
الإسكندرية 19 12
أسوان 22 10

المصدر: اخبار اليوم

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