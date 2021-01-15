أسعار العملات اليوم الجمعة 15-1-2021 أمام الجنيه المصرى

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أسعار العملات اليوم الجمعة 15-1-2021 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 15-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، وسجل سعر اليورو 18.90 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وتبدد انتعاش الدولار عالميا من أدنى مستوى في ثلاث سنوات اليوم الجمعة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن أسعار الفائدة لن ترتفع قريباً.

وأخفق الكشف عن تفاصيل خطة تحفيز للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار في منح العملة الأمريكية دعماً إضافياً، إذ أوردت وسائل الإعلام بالفعل النقاط الرئيسية في الخطة.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.


سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقرسعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.90 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقرسعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 21.25 جنيه للشراء، 21.49 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه.

سعر الدينار الكويتى اليوم
استقرسعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.75 جنيه للشراء، و51.84 جنيه للبيع.


المصدر: اليوم السابع

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