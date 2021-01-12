

ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 813 جنيها للجرام ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 813 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات اليوم الجمعة بقيمة 3 جنيهات، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 813 جنيها للجرام، عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1855 دولارا مقابل 1848 دولارا صباح اليوم.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 697 جنيها.



عيار 21 سجل 813 جنيها.



عيار 24 سجل 929 جنيها.



الجنيه الذهب 6504 جنيها.



أونصة الذهب 1858 دولارا.





ودفعت تقارير ذكرت أن خطة بايدن لتقديم مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، والمقرر الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم، تتكلف نحو تريليوني دولار عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر وساعدت على رفع الدولار.



وقالت مارجريت يانج الخبيرة الاقتصادية لدى ديلي فيكس‘ إن "التحفيز المالي سيعزز التعافي الاقتصادي، مما يقود إلى صعود أسعار الفائدة الحقيقية وكذلك يثير آمال تقليص من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، على الجانب الآخر، سيزيد توقعات التضخم".



وأضافت أن الذهب سيواجه صعوبات عند تلك المستويات السعرية إذ أن التحفيز يؤثر عليه إيجابا وسلبا.

