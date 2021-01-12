المالية: المتحصلات الإلكترونية ارتفعت لـ٤ مليارات جنيه خلال أزمة كورونا

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المالية: المتحصلات الإلكترونية ارتفعت لـ٤ مليارات جنيه خلال أزمة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية ارتفعت من مليار إلى ٤ مليارات جنيه شهريًا خلال العام الماضي في ظل تداعيات «كورونا».



وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة ١٥ يناير 2021، أن شهدت نموًا سنويًا بنسبة ٢٥٠٪، بما يعكس الأداء القوي لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير بشكل مستدام، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية.

و أوضح الوزير، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تسهم بشكل فعَّال في توفير التأمين المتكامل للبيانات والعمليات المالية المتبادلة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي.

وأوضح الوزير أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي تمتلك بنية تحتية إلكترونية مزودة بأحدث التقنيات العالمية، وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني الآمن بواسطة شتى المنصات الإلكترونية.

المصدر: اخبار اليوم

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