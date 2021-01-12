أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية ارتفعت من مليار إلى ٤ مليارات جنيه شهريًا خلال العام الماضي في ظل تداعيات «كورونا».
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة ١٥ يناير 2021، أن شهدت نموًا سنويًا بنسبة ٢٥٠٪، بما يعكس الأداء القوي لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير بشكل مستدام، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية.
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التعليقات على المالية: المتحصلات الإلكترونية ارتفعت لـ٤ مليارات جنيه خلال أزمة كورونا
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