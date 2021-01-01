انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إخراج بلاده من مشروع تصنيع مقاتلات إف-35 الأمريكية، وذلك بعد شراء تركيا منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا.
وقال أردوغان عقب صلاة الجمعة في اسطنبول، إن تركيا دفعت أموالًا كثيرة في مشروع تصنيع المقاتلات إف-35، مضيفًا: "هذا خطأ جسيم ارتكبته أمريكا التي تعتبر دولة حليفة في حقنا".
وأضاف: "أتمنى مع تولي السيد بايدن منصبه وإجراء مناقشات، أن يتخذ المزيد من الخطوات الإيجابية حتى نتمكن من تصحيح ذلك".
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التعليقات على بعد رفضه الرد على اتصالاته.. أردوغان يوجه طلبًا لبايدن عبر الإعلام
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