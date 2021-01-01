ماذا يحدث للجسم عند تناول البقدونس؟.. إليك الفوائد والأضرار



البقدونس البقدونس

البقدونس من أشهر النباتات المستخدمة فى مجال الطب الشعبى خاصة فيما يتعلق بعلاج الاملاح الزائدة فى الجسم ومشاكل الكلى والمعدة ولكنه فى نفس الوقت يتضمن بعض الاضرار.



ولتتمكن من الاستفادة من البقدونس والعلاج به بشكل صحيح نعرض لكم اهو فوائد وأضرار البقدونس وفقا لما ذكره موقع " verywellhealth".



لفوائد الصحية

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سرطان الثديكشف دراسة نشرت عام 2017 في مجلة Breast Cancer: Targets and Therapy أن الفئران التي تعرضت لخلايا سرطان الثدي البشرية الثلاثية السلبية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في نمو النقائل في جميع أنحاء الجسم بعد علاجها باللوتولين ، وهو مركب طبيعي موجود في الأعشاب مثل البقدونس والزعتر .مادة كيميائية طبيعية أخرى موجودة في البقدونس ، Apigenin ، تبشر بالخير كعلاج آخر غير سام للسرطان، في دراسة أجريت عام 2015 ، تبين أنه يقلل من حجم الورم في شكل عدواني من سرطان الثدي.داء السكريالبقدونس يساعد في الحماية من تلف الكبد المرتبط بشكل شائع بمرض السكري، في دراسة نشرت عام 2006 في مجلة Ethnopharmacology حيث لاحظ الباحثون أن الفئران المصابة بداء السكري التي عولجت بمستخلص البقدونس شهدت تحسنًا في العديد من علامات الصحة ، فضلًا عن انخفاض مستويات السكر في الدم كما لاحظ المؤلفون أن مضادات الأكسدة الموجودة في البقدونس يبدو أنها تلعب دورًا رئيسيًا في تأثيرات عشب مكافحة مرض السكري.مرض الكبد الدهنييمكن لمضادات الأكسدة القوية الموجودة في البقدونس وفاكهة الكيوي والكرفس والبابايا والحليب المكسور ، أن توقف أو تمنع تطور مرض الكبد الدهني في نسل الفئران التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون على النمط الغربي ، إلى الأبحاث التي نشرت في عام 2018 في الكبد الاتصالات .الحساسيةفي دراسة أولية نُشرت في مجلة Immunopharmacology and Immunotoxicology في عام 2012 ، أظهرت الاختبارات التي أجريت على الخلايا المأخوذة من الفئران أن الزيت العطري المستخرج من البقدونس قد يساعد في قمع الالتهاب ، وبالتالي يساعد في علاج الحالات المرتبطة بالالتهابات مثل الحساسية الموسمية.الآثار الجانبية المحتملةيعتبر البقدونس آمنًا بشكل عام عند تناوله بكميات طبيعية وفي شكل طعام كامل عند الطهي، ومع ذلك ، قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البقدونس.نظرًا لأن البقدونس يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ك المغذي ، والذي يساعد في تخثر الدم ، يجب على الأشخاص الذين يستخدمون أدوية تسييل الدم مثل الكومادين (الوارفارين) تجنب تناول جرعات كبيرة من هذه العشبة.يجب تجنب الاستهلاك المفرط للبقدونس من قبل النساء الحوامل، كميات الطعام العادية آمنة ، لكن تناول كميات كبيرة بشكل مفرط قد يحفز الانقباضات.البقدونس مدر طبيعي للبول ، مما يعني أنه يعمل مثل "حبوب الماء" لفقدان الجسم للماء وقد يؤدي تناول البقدونس مع مدرات البول الأخرى مثل Lasix (فوروسيميد) و Microzide (هيدروكلوروثيازيد) إلى فقدان الجسم للكثير من الماء ، مما قد يجعلك تصاب بالدوار أو يتسبب في انخفاض ضغط الدم لديك.إذا كنت تتناول الليثيوم ، فاستخدم البقدونس فقط تحت إشراف طبيبك ؛ الآثار المدرة للبول للعشب قد تسبب تسمم الليثيوم.الاختيار والتحضير والتخزينالبقدونس الطازج متوفر على نطاق واسع في محلات البقالة، الصنفان الأكثر شيوعًا هما المجعد ، والذي يشيع استخدامه كزينة ، والأوراق المسطحة (الإيطالية) ، وهي ذات نكهة أقوى وأفضل خيار للطهي وعند شراء البقدونس ، ابحث عن الأوراق الخضراء الزاهية التي تبدو مرحة وليست ذابلة.للتخزين ، قم بلف البقدونس في منشفة ورقية وضعها في كيس بلاستيكي وضعها في الثلاجة. يجب أن تبقى على هذا النحو لمدة أسبوع تقريبًا، ويمكنك أيضًا عمل "باقة" عن طريق وضع سيقان الأعشاب في كوب طويل مملوء بما يكفي لتغطية الأطراف بحوالي بوصة واحدة لن يدوم البقدونس بهذه الطريقة ولكن رؤيته على المنضدة الخاصة بك قد يذكرك باستخدامه.يمكنك شراء المكملات الغذائية التي تحتوي على البقدونس من العديد من متاجر الأطعمة الطبيعية والمتاجر الأخرى المتخصصة في المنتجات الطبيعية، كما تُباع مكملات البقدونس وشاي البقدونس يمكنك صنع الشاي الخاص بك باستخدام البقدونس الطازج الذي تزرعه بنفسك أو تشتريه من السوبر ماركت.