حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مصير كأس العالم للأندية، بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي من البطولة.
وذكر الاتحاد الدولي في بيان عبر موقعه الرسمي،أن انسحاب نادي أوكلاند سيتي جاء بسبب تدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا.
وأضاف بيان الفيفا، أنه تم التوصل مع أوكلاند سيتي والاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم في الأيام الأخيرة، الا أن متطلبات سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص FIFA، وبالتالي، لم يكن من الممكن الوصول إلى حل.
وأكد الفيفا بيان الفيفا، أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام بشكل طبيعي بعد انسحاب أوكلاند سيتي، حيث ستنحصر المنافسة بين الدحيل والأهلي وبايرن ميونيخ وأولسان هيونداي وتيجريس، فيما يحدد الفائز بنهائي ليبرتادوريس والمقرّر في 30 يناير ممثل أمريكا الجنوبية.
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التعليقات على رسميا.. الفيفا يحسم مصير كأس العالم للأندية بعد انسحاب أوكلاند سيتي
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