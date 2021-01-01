مدحت شلبي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وإنبي



الزمالك وإنبي الزمالك وإنبي

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن تفاصيل الصفقة التبادلية المرتقبة بين نادي الزمالك وانبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأكد مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن انبي طلب ضم مصطفي فتحي نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على سبيل الإعارة.



وأضاف شلبي أن الزمالك يقترب من الموافقة على طلب انبي نظيره ضم اسامه جلال نجم الفريق البترولي بشكل نهائي بجانب دفع مقابل مادي

قد يعجبك أيضا...

وأضاف أن المفاوضات بين الناديين ستحسم خلال الأيام المقبلة.