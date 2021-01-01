شهية ولذيذة.. طريقة عمل فطائر الجبنة بالبقدونس



فطائر الجبنة بالبقدونس فطائر الجبنة بالبقدونس

فطائر الجبنة بالبقدونس من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص خلال اليوم، لذا قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل فطائر الجبنة بالبقدونس في المنزل بأسهل الخطوات.



مقادير فطائر الجبنة بالبقدونس

3 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة سكر

ربع كوب زبدة مذابة

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح



-الحشوة

جبنة بيضاء

جبن موزاريلا

بقدونس مفروم

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-للوجهبيضةلبنحبة البركةسمسمطريقة تحضير فطائر الجبنة بالبقدونس:-تخفق مكونات العجينة حتى الحصول على قوام مناسب ثم تترك مغطاة حتى تتخمر.-تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.-تخلط مكونات الحشوة.-ثم تحشى بها العجينة وتشكل حسب الرغبة إما فطائر صغيرة أو فطيرة كبيرة أو سندوتشات.-ثم يدهن الوجه بيبض ولبن ثم يضاف حبة البركة والسمسم.