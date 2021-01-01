شهية ولذيذة.. طريقة عمل فطائر الجبنة بالبقدونس

فطائر الجبنة بالبقدونس من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص خلال اليوم، لذا قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل فطائر الجبنة بالبقدونس في المنزل بأسهل الخطوات.
مقادير فطائر الجبنة بالبقدونس
3 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 كوب ماء دافئ
1 ملعقة كبيرة سكر
ربع كوب زبدة مذابة
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح
-الحشوة
جبنة بيضاء
جبن موزاريلا
بقدونس مفروم
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