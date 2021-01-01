

علاج منزلي للقيء عند الأطفال علاج منزلي للقيء عند الأطفال

يحدث القيء عند الأطفال نتيجة التعرض لنزلات برد، أو تناول طعام ملوث، ويتوقف القيء دون علاج طبي محدد، وغالبية الحالات ناتجة عن فيروس وستتحسن من تلقاء نفسها، وهناك علاج منزلي للقيء عند الاطفال يمكن اتباعه بسهولة للتخلص من الحالة المرضية.



ووفقا لموقع "healthychildren"، أن عند استمرار القيء عند الأطفال، يجب التأكد من عدم حدوث الجفاف، نتيجة التخلص من الماء في الجسم.



علاج منزلي للقيء عند الاطفال

من أبرز النصائح التي يجب اتباعها للأطفال لعلاج القيء، هو أن يشرب الكثير من السوائل حتى يمنع الجفاف، والتخلص من اضطراب المعدة بطريقة سريعة.

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وحسب موقع "healthline"، السوائل التي تساعد في الحفاظ على رطوبتك وقد تخفف الغثيان هي:الزنجبيلشاي بالنعناععصير الليمونماءعلاج القيء عند الأطفال بالاعشابالأعشاب طريقة فعاله من القدم تساعد في التخلص من الكثير من الأمراض سواء للأطفال أو الكبار.1- الزنجبيليمكن غلي الزنجبيل في ماء مع وضع عليه الليمون، وتقديمه للأطفال على مدار اليوم، فالزنجبيل آمن وفعال لمنع وعلاج الغثيان والقيء لدى النساء الحوامل، والأطفال والأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي .2- الشمربذور الشمر تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي، لتحضير شاي الشمر، أضف ملعقة صغيرة من بذور الشمر إلى كوب من الماء المغلي، ينقع لمدة 10 دقائق ويصفى قبل الشرب لعلاج القيء.3- القرنفلالقرنفل علاج شعبي للغثيان والقيء الناجم عن دوار الحركة، تحتوي أيضًا على الأوجينول، وهو مركب يعتقد أن له قدرات مضادة للبكتيريا، لعمل شاي القرنفل، أضف كوبًا من الماء المغلي إلى ملعقة صغيرة أو نحو ذلك من القرنفل، ينقع لمدة عشر دقائق، ويصفى قبل الشرب.