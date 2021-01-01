فوائد غير متوقعة لشاى التفاح وكيفية صنعه في المنزل

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شاى التفاح

شاي التفاح سهل التحضير ويمكن تناوله دافئًا أو باردًا.. إليك كيفية صنع شاي التفاح والقرفة الذي قد يساعد في إنقاص الوزن عدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل الوزن بشكل ملحوظ.

يعد شاي التفاح مشروب يمكنك صنعه في المنزل وتناوله على الفور لزيادة حرق الدهون وفقدان الوزن عن طريق إضافة القرفة فهو يصنع العجائب لنظامك الغذائي.. وفقا لموقع برايت سايد.

كيفية صنع شاى التفاح
لصنع شاي التفاح، كل ما تحتاجه هو تفاحة كاملة، وثلاثة أكواب من الماء، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وكيسين شاي وعود قرفة أو مسحوق قرفة.

نضع الماء في مقلاة عميقة ونضيف إليها عصير الليمون.

ضع المقلاة على النار ثم اغمس أكياس الشاي فيها.

أثناء انتظارك لغليان الشاي، اقطع التفاح إلى مكعبات صغيرة ثم أضفها إلى الشاي المغلي.

تأكد من إضافة الفاكهة إلى الشاي مع القشر.. اترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق، ثم أضف عود القرفة أو المسحوق إليه.
صفي الشاي في أكواب وأضيفي إليه محليًا طبيعيًا من اختيارك.

سيتبقى لك حوالي كوب من بقايا التفاح من الشاي، والتي بالتأكيد لا يجب عليك التخلص منها.. يمكنك تناولها كما هي، أو يمكنك إضافتها إلى كاسترد الفاكهة. يمكن أن تساعد القرفة الموجودة في الشاي على إزالة السموم من الجسم ومحاربة الالتهابات.

المصدر: موقع برايت سايد

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