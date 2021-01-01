فوائد غير متوقعة لشاى التفاح وكيفية صنعه في المنزل

شاي التفاح سهل التحضير ويمكن تناوله دافئًا أو باردًا.. إليك كيفية صنع شاي التفاح والقرفة الذي قد يساعد في إنقاص الوزن عدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل الوزن بشكل ملحوظ.
يعد شاي التفاح مشروب يمكنك صنعه في المنزل وتناوله على الفور لزيادة حرق الدهون وفقدان الوزن عن طريق إضافة القرفة فهو يصنع العجائب لنظامك الغذائي.. وفقا لموقع برايت سايد.
كيفية صنع شاى التفاح
لصنع شاي التفاح، كل ما تحتاجه هو تفاحة كاملة، وثلاثة أكواب من الماء، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وكيسين شاي وعود قرفة أو مسحوق قرفة.
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