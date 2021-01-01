أطعمة تزيد أعراض الربو سوءا.. تعرفى عليها

يعد مرض الربو من المشكلات الصحية الشائعة التى تصيب الجهاز التنفسي والرئة، حيث يتسبب في صعوبات بالتنفس بين الحين والآخر وتختلف أعراض الربو تختلف في مرحلة الطفولة من طفل إلى آخر بل تختلف لدى الطفل نفسه من أزمة لأخرى.
أعراض الربو
تعد أبرز اعراض الربو عند الأطفال، صوت صفير عند التنفس وتنفس سريع وضيق في التنفس مع احتقان في الصدر وضيق في عضلات الرقبة والصدر للرضع وصعوبة في الأكل، بالإضافة إلى الشخير أو الخشولة أثناء تناول الطعام مع التعرق المفرط والتوقف في منتصف الجملة لالتقاط أنفاس لزيادة ضربات قلب سريعة وتزداد نوبات الربو فى الشتاء بسبب الإصابة بالبرد وانتشار الفيروسات التي تستهدف أمراض الصدر مثل الإنفلونزا وكورونا.
إجراءات وقائية
قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك بعض الإجراءات الوقائية التي تقلل من حدوث نوبات الربو.
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