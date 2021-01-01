بـ 5 حيل مجربة.. تحكمي في ارتفاع السكر



مرض السكرى مرض السكرى

مرض السكرى من بين أهم خمسة أمراض مزمنة في العالم وأيضًا أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة والوفيات.



كثير من الناس غير مدركين لحقيقة أن خطر الإصابة بمرض السكري يمكن تقليله إلى حوالي 80% من خلال بعض التغييرات الطفيفة في نمط الحياة وعادات الأكل.



من أمثلة التغييرات في النظام الغذائي استهلاك التوابل الملائمة للمطبخ، توابل المطبخ مثل الكركم والقرفة لها خصائص علاجية متعددة، بما في ذلك الوقاية من مرض السكري والتعامل معه.

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إنها متوفرة بسهولة في السوق ويمكن للمرء الاستفادة من فوائدها بالطريقة الأكثر تقليدية، أي عن طريق إضافتها إلى الأطعمة أثناء الطهي.بعض التوابل الأكثر شيوعًا وقوة والتي يمكن أن تساعد في الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه، إليك أبرز تلك الأعشاب يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.1. قرفةوأظهرت دراسة أن تناول حوالي 3-6 جرامات من القرفة يمكن أن يقلل من مستويات الجلوكوز في غضون 30-40 يومًا لدى الأفراد الأصحاء، كما أنه فعال في تقليل حساسية الأنسولين وصيام الجلوكوز في الدم. لذلك ، قد تساعد القرفة في الوقاية من مخاطر الإصابة بمرض السكري لأنها تؤثر على نسبة السكر في الدم في وقت قصير جدًا.2. الكركمالكركم من التوابل الرائعة الأخرى ذات التأثير المضاد لمرض السكري، من المعروف أن الكركمين في الكركم يؤخر تطور مرض السكري إلى جانب تحسين وظائف خلايا بيتا ومنع وفاتها وتقليل مقاومة الأنسولين، وقد تساعد التأثيرات الوقائية للقلب (القلب) والوقاية من الكلى (الكلدي) في الوقاية من مضاعفات مرض السكري.3 - فلفل الحاريحتوي التوت على مركبات حيوية مضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين وحمض الغاليك والمواد الكيميائية النباتية الأخرى، قد تساعد هذه المركبات في الوقاية من مرض السكري عن طريق تقليل الضرر الذي يلحق بخلايا بيتا في البنكرياس بسبب الإجهاد التأكسدي، على سبيل المثال، البنكرياس مسئول عن إنتاج الأنسولين.4 - الحلبةأظهرت دراسة أن بذور الحلبة قد تساعد في تقليل مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكري، يعتبر بمثابة غذاء مع ادعاءات للحد من ارتفاع السكر في الدم، وتشير الدراسة أيضًا إلى أن استهلاك الحلبة لمدة ثلاث سنوات يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري في مرضى السكري من 55 إلى 23 في المائة.5. أوراق الغارأوراق الغار مفيدة لإدارة مرض السكري من النوع 2، وتشير دراسة إلى أن تناول حوالي 1-3 جرامات من أوراق الغار يوميًا يمكن أن يقلل من مضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب.قد تساعد أوراق الغار أيضًا في تحسين حالة مضادات الأكسدة ووظائف الخلايا والتمثيل الغذائي للدهون.