أبرزها نقص فيتامين ب 12.. 5 أسباب لشعورك بالتعب طوال الوقت



فيتامين ب 12 فيتامين ب 12

هل تستيقظ من النوم وتشعر بأنه ليس لديك أي طاقة للنهوض من السرير؟ هل تعود إلى المنزل من العمل وتعتقد أنه لم يتبق فيك ذرة واحدة من الحياة؟



إليك قائمة بالأسباب التي تجعلك تشعر بالتعب طوال الوقت يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



. 1. فقر الدم

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من الأسباب الشائعة للإرهاق أنك تعاني من فقر الدم الناتج عن نقص خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم. إذا كنت تشعر بالتعب طوال الوقت مصحوبًا بصداع ، وصعوبة في التركيز ، وسرعة ضربات القلب ، وصعوبة في النوم ، وما إلى ذلك ، فقم بفحص نفسك.2. مشاكل الغدة الدرقيةيكون التعب مصحوبًا بجفاف الشعر والجلد ، وهشاشة الأظافر ، وانتفاخ تحت العينين ، وصوت أجش ، وزيادة معدل ضربات القلب ، وتقلبات المزاج ، والتهيج ، وما إلى ذلك. تفرز الغدة الدرقية الهرمونات التي تتحكم في وظائف الجسم الأساسية. إذا كانت الغدة الدرقية لا تعمل بشكل صحيح ، فإنها تخرج هرموناتك عن السيطرة وتعبث بمستويات الطاقة لديك.. 3. مرض السكريإلى جانب انخفاض مستويات الطاقة ، إذا كنت تشعر دائمًا بالعطش ، فهناك حاجة متكررة للتبول ، وتشوش الرؤية ، وفقدان الوزن المفاجئ ، والتهيج والغضب ، فأنت بحاجة إلى فحص مستويات الجلوكوز في الدم لديك.. يمكن أن يكون التعب من أعراض مرض السكري ، حيث يحد اضطراب التمثيل الغذائي من إنتاج الأنسولين ، مما يؤدي بدوره إلى العديد من الأعراض غير المرغوب فيها ، بما في ذلك التعب والضعف وما إلى ذلك.4. نقص فيتامين ب 12فيتامين ب 12 هو أحد الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على مستويات الطاقة المثلى . يسبب نقص هذا الفيتامين في أجسامنا التعب والارتباك الذهني. يمكنك تناوله كمكملات غذائية أو اختيار مصادر طبيعية مثل البيض والدجاج والأسماك.5. قلة النومالنوم الكافي ضروري مثل تناول الأطعمة المغذية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نمط حياة صحي. الطريقة التي تسبب بها عادات نمط الحياة السيئة والوجبات المتأخرة وقلة ممارسة الرياضة العديد من الأمراض ، قلة النوم الكافي يمكن أن تسبب التعب ، وهي حقيقة معروفة.يحتاج الأفراد إلى ست ساعات على الأقل من النوم يوميًا حتى يعمل العقل بشكل صحيح ولكي يظل الجسم بصحة جيد.