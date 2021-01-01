

علاج فعال وسريع للدمامل علاج فعال وسريع للدمامل

يمكن أن تتكون الدمامل بسبب عدوى بكتيرية، وتسبب احمرار وتورم في الجلد، يبدأ الورم في التحول إلى اللون الأبيض مع تجمع القيح تحت الجلد، ومن الأماكن الأكثر شيوعًا لظهور الدمامل هي الوجه والعنق والإبط والكتفين.



ومعظم الدمامل ناتجة عن جرثومة، وتدخل هذه الجرثومة الجسم من خلال فتحات صغيرة أو جروح صغيرة في الجلد أو يمكن أن تنتقل عبر الشعر إلى الجريب.



وهذه المشاكل الصحية تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجلد:

داء السكري

مشاكل في جهاز المناعة

سوء التغذية

سوء النظافه

التعرض للمواد الكيميائية القاسية التي تهيج الجلد

قد يعجبك أيضا...

علاج فعال وسريع للدمامل مرهموضع كمادات دافئة وانقع البثور في ماء دافئ، وسيؤدي ذلك إلى تقليل الألم والمساعدة في سحب القيح إلى السطح، بمجرد وصول الدمل إلى الرأس ، سوف تتخلص منه، ويحدث هذا عادة في غضون 10 أيام من ظهوره، ويمكنك عمل كمادة دافئة عن طريق نقع قطعة قماش في ماء دافئ والضغط على الرطوبة الزائدة.كما يمكن وضع مرهمًا طبيًا (مضاد حيوي موضعي) وضمادة، واستمر في غسل المنطقة المصابة مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا واستخدام الكمادات الدافئة حتى يلتئم الجرح.كما ستحتاج لتنظيف المنطقة المصابة مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا حتى يلتئم الجرح سواء تم تجفيف الدمل في المنزل أو تم شفطه من قبل الطبيب، وضع مرهم مضاد حيوي بعد الغسل وقم بتغطيته بضمادة، إذا تحولت المنطقة إلى اللون الأحمر أو بدت وكأنها أصيبت بالعدوى مرة أخرى يحب الذهاب إلى الطبيب فورا.أفضل مضاد حيوي لعلاج الدماملتحدث غالبية الدمامل بسبب بكتيريا Staphylococcus aureus ، والمعروفة أيضًا باسم Staph، لمحاربة هذه العدوى ، قد يصف طبيبك مضادات حيوية فموية أو موضعية أو وريدية ، مثل:أميكاسينأموكسيسيلين (أموكسيل ، موكساتاج)الأمبيسلينسيفازولين (أنسف ، كيفزول)سيفوتاكسيمسيفترياكسونسيفاليكسين (كيفلكس)كليندامايسين (كليوسين ، بنزاكلين ، فيلتين)دوكسيسيكلين (Doryx ، Oracea ، Vibramycin)الاريثروميسين (Erygel ، Eryped)جنتاميسين (جنتاك)الليفوفلوكساسين (ليفاكين)موبيروسين (Centany)سلفاميثوكسازول / تريميثوبريم (باكترم ، سيبترا)التتراسيكلينأفضل مرهم لعلاج الدمامليمكن عادةً معالجة الدمامل الصغيرة بنفسك في المنزل، ويمكن أن تستغرق الدمامل الصغيرة التي يمكن علاجها في المنزل من بضعة أيام إلى ثلاثة أسابيع للشفاء.إليك بعض النصائح للتخلص من الدمل:لا تعصر أو تحاول أن تخرجها بنفسك، هذا يمكن أن يؤدي إلى انتشار العدوى أو قد يتسبب في عدوى ثانوية للدمامل.ضع منشفة مبللة دافئة على الخُرّاج عدة مرات في اليوم.أضف بعض الضغط عند تثبيت المنشفة في مكانها دون إحداث ثقب مباشر في البثور.بمجرد أن يتمزق الغدمل بشكل طبيعي ، اتركه مغطى بضمادة أو شاش جديد ونظيف، هذا سيمنع العدوى من الانتشار إلى أماكن أخرى.اغسل يديك جيدًا بعد الاعتناء بالخُرّاج. هذا أيضًا لمنع انتشار العدوىوإذا كان لديك دمامل كبيرة أو مجموعة من الدمامل ( الجمرة ) ، يجب أن ترى طبيبك لتلقي العلاج، يمكن لطبيبك فقط تصريف الدمل الكبير بأمان.أيضًا ، أحيانًا يصبح الدمل الكبير طريًا ولا ينفجر من تلقاء نفسه، هذه مشكلة أخرى يمكن لطبيبك العناية بها عن طريق تصريفها بعناية.في بعض الحالات ، قد يصف طبيبك المضادات الحيوية للمساعدة في إزالة العدوى، هذا هو الحال بشكل خاص مع دمامل الوجه ، لأنها أكثر عرضة لمضاعفات مثل العدوى الثانوية أو التندب.علاج الدمامل نهائيًاالعلاج المنزلي هو خيار لمعظم الدمامل البسيطة، ومن الناحية المثالية ، يجب أن يبدأ العلاج بمجرد ملاحظة الدمامل لأن العلاج المبكر قد يمنع حدوث مضاعفات لاحقة.العلاج المنزلي الأساسي لمعظم الدمامل هو تطبيق الحرارة ، عادةً باستخدام الماء الساخن أو الدافئ أو الكمادات الدافئة، قد يكون من الضروري تطبيقها 20 دقيقة في كل مرة لمدة ثلاث إلى أربع مرات يوميًا، يزيد تطبيق الحرارة من الدورة الدموية في المنطقة ويسمح للجسم بمكافحة العدوى بشكل أفضل عن طريق جلب الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء إلى موقع الإصابة.وغالبًا ما تستخدم المضادات الحيوية التي لا تستلزم وصفة طبية للقضاء على أي عدوى بكتيرية مصاحبة ، خاصةً إذا كان هناك التهاب في الجلد المحيط، ومع ذلك ، ليست هناك حاجة للمضادات الحيوية في كل حالة ، تواجه المضادات الحيوية صعوبة في اختراق الجدار الخارجي لبئر خراج ، وغالبًا ما لا تعالج الخراج دون تصريف جراحي إضافي.عند استخدام مضاد حيوي ، يعتمد الاختيار على نوع العدوى الموجودة وكذلك نتائج الاختبارات لتحديد البكتيريا الدقيقة التي تصيب المنطقة، من أمثلة الأدوية التي تم استخدامها في علاج الدمامل المستحضرات الموضعية للكليندامايسين ( كليوسين وغيره) ، وموبيروسين (باكتروبان) ، وسيفاليكسين ( كيفليكس ).