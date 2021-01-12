كشفت مصادر خاصة ان كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم المعار لإنبي قد أتم إتفاقه مع مسئولي القلعة الحمراء للانتقال للأهلي بدءًا من الموسم المقبل.
وقالت المصادر ان الأهلي قارب علي التوصل لإتفاق نهائي مع إدارة النجوم صاحبة حقوق اللاعب لضمه ولكن انبي الذي يلعب له كريم فؤاد معارًا حتي نهاية الموسم الجاري يرفض التخلي عنه حاليًا.
وأضافت المصادر أن إتفاقا جري بين اللاعب ومسئولي الأهلي علي الانتقال للقلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري.
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التعليقات على الأهلي يحسم صفقة كريم فؤاد للموسم المقبل
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