وزير الاستخبارات الإسرائيلي: توقيع اتفاق سلام مع 3 دول خليجية جديدة قريبا

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وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين

أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أنه يتوقع توقيع اتفاق مع 3 دول خليجية، قريبًا.

وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، حوارا مع كوهين، توقع من خلاله توقيع اتفاق سلام مع كل من سلطنة عمان وقطر ودولة أخرى قريبا، وبأن التقارب بين قطر والسعودية يزيد من الفرص للتطبيع مع إسرائيل.

وزعم الوزير الإسرائيلي أن هناك 4 دول سيتم توقيع اتفاقات التطبيع معها خلال الفترة المقبلة، من دون تحديد تلك الفترة الزمنية، قائلا: بالطبع نتوقع التوقيع على مزيد من الاتفاقيات مع السعودية وسلطنة عمان وموريتانيا والنيجر خلال الأشهر القادمة.

وتابع إيلي كوهين، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، أن "تقارب قطر مع السعودية أيضا يزيد من فرص التطبيع مع إسرائيل".

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، ثم تلتهما المغرب والسودان، خلال الشهرين الماضيين، برعاية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

يأتي ذلك بعد أيام من "قمة العلا"، التي انطلقت في السعودية، وشهدت إسدالا للستار على الأزمة الخليجية ووافقت الدول على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية

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