وزير الاستخبارات الإسرائيلي: توقيع اتفاق سلام مع 3 دول خليجية جديدة قريبا

أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أنه يتوقع توقيع اتفاق مع 3 دول خليجية، قريبًا.
وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، حوارا مع كوهين، توقع من خلاله توقيع اتفاق سلام مع كل من سلطنة عمان وقطر ودولة أخرى قريبا، وبأن التقارب بين قطر والسعودية يزيد من الفرص للتطبيع مع إسرائيل.
وزعم الوزير الإسرائيلي أن هناك 4 دول سيتم توقيع اتفاقات التطبيع معها خلال الفترة المقبلة، من دون تحديد تلك الفترة الزمنية، قائلا: بالطبع نتوقع التوقيع على مزيد من الاتفاقيات مع السعودية وسلطنة عمان وموريتانيا والنيجر خلال الأشهر القادمة.
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