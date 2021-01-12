

السعودية تسعد العمالة في القطاع الخاص بقرارات استثنائية السعودية تسعد العمالة في القطاع الخاص بقرارات استثنائية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الأربعاء، إلغاء عدد من المواد التي اتخذتها قبل 6 أشهر بسبب جائحة كورونا



ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، يأتي في مقدمة المواد الملغاة، خفض أجر العامل في القطاع الخاص، الذي وصل إلى 40%.



وأعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية في بيان "انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا".

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"مُدد".. منصة سعودية لإدارة الأجور في الشركات الصغيرة والمتوسطةهل تغلبت الشركات في الإمارات والسعودية ومصر على كورونا؟.. فيسبوك تجيبكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت في أبريل/ نيسان 2020، إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل بسبب فيروس كورونا.ونصت المادة 41 على أنه "في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، ما يشمله وصف القوة القاهرة، فيتفق صاحب العمل مع العامل على تخفيض أجر العامل".ويتناسب الخفض مع عدد ساعات العمل الفعلية"، و"منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة"، و"منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة 116 من النظام".وأعلنت السعودية، في الثالث من مايو/ أيار الماضي، عن تعديلات في أجور وإجازات العاملين في القطاع الخاص بسبب تداعيات فيروس كورونا، تضمنت السماح للشركات بخفض الرواتب حتى 40% وفق شروط.