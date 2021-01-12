

توقعات أسعار الذهب اليوم الخميس. توقعات أسعار الذهب اليوم الخميس.

ينشر اليوم السابع توقعات حول أسعار الذهب اليوم الخميس 14 يناير 2021، في ظل اتجاه صعود محدود لسعر أونصة الذهب عالميا لتقترب من كسر حاجز 1860 دولار، وهو ما يلقى بظلاله على وضع سعر الذهب في مصر.



وتشير التوقعات إلى ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر إلى 813 جنيها للجرام، في حين يتجه عيار الذهب 18 إلى 697 جنيها للجرام، ويتجه الذهب عيار 24 إلى 930 جنيها للجرام، ومن المتوقع ارتفاع سعر الجنيه الذهب إلى 6504 جنيها



وظل سعر الذهب متذبذب بين 807 إلى 813 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب، وذلك خلال الأيام الماضية، بسبب استمرار تذبذب سعر الذهب عالميا بين 1845 إلى 1860 دولارا لأونصة الذهب.

قد يعجبك أيضا...

سعر الذهب عالميا تعرض لهبوط كبير بلغ 75 دولارا، على مدارالأيام الستة الماضية، بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية 1 % لأعلى مستوى في 10 أشهر، وهو ما أثر على الذهب في كافة الدول.وكان الذهب أغلق أمس الأربعاء على سعر تراوح بين 810 إلى 812 جنيها للجرام من عيار 21، وذلك مع استمرار التذبذب الواضح فى سعر الذهب عالميا.