

الأرصاد الجوية.. رياح وأمطار وانخفاض درجات الحرارة في الـ 3 أيام المقبلة الأرصاد الجوية.. رياح وأمطار وانخفاض درجات الحرارة في الـ 3 أيام المقبلة



توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس الـ٣ أيام المقبلة، و الذي تشهد فيها البلاد، أمطار على بعض المناطق، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتصل العظمى على القاهرة لـ 18 درجة بينما تصل اليوم الأربعاء 25 درجة مئوية، و الرياح مثيرة للرمال والأتربة.



حالة الطقس اليوم الأربعاء



ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافيء على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية.

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الرياح اليومتنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بفرصة سقوط "30%"، وذلك على فترات متقطعة على مناطق من "السلوم، مطروح، إسكندرية، بلطيم، رشيد".درجات الحرارة اليوم الأربعاءالقاهرة العظمى 25 والصغرى 13.الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13.شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 18.الغردقة العظمى 26 والصغرى 17.دمنهور العظمى 22 والصغرى 13.مدينة سيوة العظمى 20 والصغرى 11.أسوان للعظمى 28 و للصغرى 11.قنا 27 للعظمى و للصغرى 11.الأقصر 28 للعظمي و للصغري12.حالة الطقس الخميسويشهد الخميس غداً طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية.وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري " 40 % " وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية " 60 % " .رياح الغد الخميسوتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الغربية والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .درجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم الخميسالقاهرة الكبرى"18 – 11"الوجه البحرى "18 – 11"السواحل الشمالية الغربية "18 – 12"السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء "20 – 13"جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر "24 – 16"شمال الصعيد "20 – 09"جنوب الصعيد "24 – 10"طقس الجمعةويسود بعد غدً الجمعة طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيدأمطار الجمعةتتوقع هيئة الأرصاد أن هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري " 40 % " وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية " 50 % ".درجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم الجمعةالقاهرة الكبرى"18 – 11".الوجه البحرى "18 – 11".السواحل الشمالية الغربية "18 – 12".السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء "19 – 13".جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر "23 – 16".شمال الصعيد "20 – 09".جنوب الصعيد "23 – 10".