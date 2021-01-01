قالت الدكتورة مها راداميس أخصائي التغذية العلاجية، إنّ القهوة مفيدة جدًا للجهاز العصبي، إذ تجهز الجسم للقيام بأنشطته، ناصحة بتجنب الإفراط في تناولها، لأنّ هذا الأمر يؤدي إلى زيادة ضربات القلب والأرق وتغيير الحالة المزاجية، والجسم يحتاج من 4 إلى 5 فناجين قهوة يوميًا.
مفيدة للشعر والجسم وتقلل التجاعيد
وأضافت راداميس، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر، أنّ القهوة غنية بمضادات الأكسدة ومفيدة للجسم والشعر والمناعة والشعر وتقلل التجاعيد، ونصحت بتجنب غلي القهوة أكثر من اللازم، كي لا تتأثر مكوناتها الداخلية التي تكسب الجسم بعض الفوائد مثل تقوية المناعة.
وتابعت: «شرب القهوة ومعاها سيجارة الصبح أسوأ حاجة، القهوة بتلهب المعدة والسجائر بتضر بالمناعة، والاستمرار على العادة دي إدمان، لأن الكافيين والنيكوتين بيأثروا على مراكز في المخ وبيسببوا الإدمان».
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التعليقات على أخصائي تغذية عن شرب القهوة مع السجاير على الريق: أسوأ حاجة
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