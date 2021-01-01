

كورونا والبرد والحساسية والأنفلونزا.. تعرف على الاختلافات كورونا والبرد والحساسية والأنفلونزا.. تعرف على الاختلافات

فيروس كورونا ونزلات البرد والحساسية الموسمية والأنفلونزا تسبب العديد من الأعراض المماثلة، وذلك وفقا لموقع ميديكال برس " medicalxpress".



إذاً كيف يمكنك معرفة إذا كنت مصابًا بـ كورونا؟



فيروس كورونا هو مرض تنفسي معدي ينتشر عادةً بين الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق (في نطاق 6 أقدام أو مترين)، وينتشر الفيروس عن طريق الرذاذ التنفسي الذي يُطلق عندما يتنفس شخص ما أو يسعل أو يعطس أو يتحدث أو يغني، ويمكن أن تهبط هذه القطرات في فم أو أنف شخص قريب أو يتم استنشاقها، كما يمكن أن ينتشر الفيروس أيضًا إذا لامس الشخص سطحًا أو جسمًا به الفيروس ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه ، على الرغم من أن هذه لا تعتبر طريقة رئيسية لانتشاره.



الأعراض الأكثر شيوعًا لـ كورونا، هي الحمى والسعال والتعب، ولكن هناك العديد من العلامات والأعراض المحتملة الأخرى.

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كل من كورونا ونزلات البرد تسببهما الفيروسات، تنتشر هذه الفيروسات بطرق متشابهة وتسبب العديد من العلامات والأعراض نفسها. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات، فبينما تظهر أعراض كورونا بشكل عام بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس، تظهر أعراض نزلات البرد عادةً بعد يوم إلى ثلاثة أيام من التعرض لفيروس يسبب نزلات البرد.الحساسية الموسمية وفيروس كوروناعلى عكس كورونا، فإن الحساسية الموسمية لا تسببها الفيروسات، فالحساسية الموسمية هي استجابات الجهاز المناعي الناتجة عن التعرض لمسببات الحساسية ، مثل حبوب اللقاح الموسمية من الأشجار أو العشب، يسبب فيروس كورونا والحساسية الموسمية العديد من نفس العلامات والأعراض، ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات.في حين أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب ضيقًا في التنفس أو صعوبة في التنفس ، فإن الحساسية الموسمية لا تسبب عادةً هذه الأعراض إلا إذا كنت تعاني من حالة تنفسية مثل الربو الذي يمكن أن يسببه التعرض لحبوب اللقاح.قد يشمل علاج الحساسية الموسمية مضادات الهيستامين التي تصرف بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية، وبخاخات الأنف الستيرويدية ومزيلات الاحتقان، وتجنب التعرض لمسببات الحساسية قدر الإمكان، وقد تستمر الحساسية الموسمية عدة أسابيع.الاحتياطات القياسية لتقليل خطر الإصابة بـ كورونا ونزلات البردتجنب الاتصال الوثيق (في نطاق 6 أقدام أو مترين) مع أي شخص خارج أسرتك، خاصة إذا كان لديك خطر أكبر للإصابة بمرض خطير.ارتداء قناع وجه من القماش عندما تكون في الأماكن العامة، مثل متجر البقالة، حيث يصعب تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين.غسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو باستخدام معقم لليدين يحتوي على الكحول يحتوي على 60٪ كحول على الأقل.تجنب الأماكن المغلقة المزدحمة.تغطية فمك وأنفك بجهازك.القوس أو منديل ورقي عند السعال أو العطس.تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.تنظيف وتطهير الأسطح عالية اللمس، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والإلكترونيات والعدادات يوميًا.أفضل طريقة لمنع الحساسية الموسمية هي تجنب مسبباتك المعروفة. إذا كنت تعاني من حساسية من حبوب اللقاح، فابق بالداخل مع إغلاق النوافذ والأبواب عندما تكون حبوب اللقاح عالية.قد يوفر ارتداء قناع وجه من القماش لإبطاء انتشار كورونا أيضًا بعض الحماية من الحساسية الموسمية، حيث يمكن أن تمنعك الأقنعة من استنشاق بعض جزيئات حبوب اللقاح الكبيرة.