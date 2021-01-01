الصين تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا منذ 8 أشهر

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الصين تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا منذ 8 أشهر

صورة الخبر: الصين تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا
الصين تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وذلك منذ ثمانية أشهر.

وقالت اللجنة الوطنية الصحية في الصين، إنه تم تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك سجلت الصين أعلى حصيلة يومية بالإصابات الناجمة عن كورونا منذ أكثر من 5 أشهر.

وفي وقت سابق، شددت السلطات الصينية التدابير الوقائية حول مدينة خوبي القريبة من بكين مثلما فعلت في ووهان سابقا، لمحاصرة الوباء.

وتقوم السلطات بفحص شامل لسكان البؤر المؤكَّدة وبعزل المصابين ونقلهم بالحافلات إلى أماكن الحجر الصحي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الصين تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا منذ 8 أشهر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
9288

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager