أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وذلك منذ ثمانية أشهر.
وقالت اللجنة الوطنية الصحية في الصين، إنه تم تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك سجلت الصين أعلى حصيلة يومية بالإصابات الناجمة عن كورونا منذ أكثر من 5 أشهر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الصين تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا منذ 8 أشهر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق