لشد الجسم.. تمارين التمدد لتقوية عضلات البطن.. فيديو

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تمارين التمدد لتقوية عضلات البطن

عرض برنامج "صباح البلد"، والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم، الخميس، الفقرة الرياضية مع "فالنتينا"، من فندق "كليوباترا ريزورت" بشرم الشيخ، التي قدّمت خلالها بعض التمارين الرياضية البسيطة للتمدد لشد الجسم.

كان برنامج "صباح البلد"، استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، ومن أبرز تلك الفقرات "الفقرة الرياضية"، التي تقدم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.

المصدر: elbalad

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