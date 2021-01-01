قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الناس جميعًا عليهم يجاهدوا أنفسهم من أجل صلاح الأحوال وراحة البال وتحسن الأحوال الاقتصادية والهدوء والسكينة.
وأضاف عبد المعز خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" على فضائية " دي ام سي" أهتم أنك تغير نفسك الأول.. مهم أننا نشتغل على أنفسنا الفترة القادمة مستشهدا بقوله تعالى : "إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ".
وأوضح أنه ركز الفترة الماضية على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل لكثرة الاستغفار، والتقوى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رمضان عبدالمعز: الاستغفار يفرج الكروب ويزيد الرزق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق