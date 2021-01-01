دار الإفتاء: الخميس أول أيام شهر جمادى الآخر

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صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الخميس أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، وأن اليوم الأربعاء هو آخر أيام شهر جمادى الأول .

وأعلنت الدار أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بالعين المجردة .

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الرابع عَشر من شهر يناير لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا.

وتقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تقدمتُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

المصدر: elbalad

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