بـ 4 وصفات مختلفة.. طريقة عمل بديل كريمة طبخ

تعتبر طريقة تحضير بديل كريمة طبخ في المنزل ، فهي تستخدم في العديد من الوصفات الشهية، وإن كنت بحاجة لمعرفة طريقة تحضيرها لإضافتها لبعض الوصفات لتضيف لها طعمًا مميزًا ولذيذًا، فسوف نقوم بذكر 4 وصفات لتحضير بديل كريمة طبخ بمكونات من مطبخك.
بديل كريمة الطبخ بالزبادي
بإمكانكِ الاستغناء عن كريمة الطبخ من خلال استخدام اللبن الزبادي أو حليب جوز الهند. ستجدين القوام غنيًا، والطعم كذلك، وفي الوقت نفسه لن تشعري أنكِ تناولتِ مكونًا دهنيًا في وجبتكِ مثل الكريمة.
بديل كريمة الطبخ بالفيتوتشيني
حين تمزجين قليل من الطحين مع الزبدة والحليب. ستحصلين حينها على مذاق غني وقوام لزج ومتماسك، لا سيما إن أضفتِ إليه قليلًا من جبنة الشيدر والبارميزان أيضًاسوف تكون بديل كريمة الطبخ العادية.
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