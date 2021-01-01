5 فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال.. أبرزها الحديد



فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال

هناك فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، خاصة الزنك والحديد وفيتامين ج وفيتامين ب والمغنيسيوم، وهي ضرورية لوظيفة الدماغ الصحية؛ حيث يوصي الخبراء بأن يسعى الناس إلى تناول وجبات متوازنة والحفاظ على مستويات صحية من هذه العناصر الغذائية الرئيسية.



وأفاد الخبراء ان هناك فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، حيث انه لا يكفي تناول الطعام بشكل جيد خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، الذين قد يعانون بشكل طبيعي من نقص هذه العناصر الغذائية الهامة.



وقد تساعد المكملات وبعض فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، والتي لا تستلزم وصفة طبية الأشخاص في تعويض هذا النقص وتحسين الانتباه والتركيز بأقل آثار جانبية. تحقق مع الواصف أو طبيب الرعاية الأولية قبل البدء في استخدام أي من هذه المكملات.

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1- الزنك :ويعتبر الزنك من أهم فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال؛ حيث يُعتقد أن الزنك يساعد في تنظيم الناقل العصبي الدوبامين، والذي يحدث بمستويات غير كافية في أدمغة الأطفال، وذلك من خلال تحسين استجابة الدماغ للدوبامين وُجد أن مستويات الزنك منخفضة لدى بعض الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، ووجدت الدراسات أن تناول مكملات الزنك يقلل من فرط النشاط والاندفاع. تشمل الأطعمة الغنية بالزنك اللحم البقري والسبانخ وبذور اليقطين والجمبري.2- الحديد :ويعتقد بعض الخبراء أن الحديد من أبرز فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال؛ حيث ان مستويات الحديد المنخفضة تساهم في أعراض فرط الحركة لدى بعض الأطفال.ووجدت دراسة صغيرة أن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم مستويات منخفضة من الفيريتين بشكل طبيعي ، وهو بروتين ضروري لتخزين الحديد في الدم.وجدت نفس الدراسة أن الأطفال أظهروا تحسنًا في الأعراض بعد تناول مكمل الحديد لمدة 12 أسبوعًا. ومع ذلك ، هناك تحذير مهم من الإفراط في تناول مكملات الحديد؛ حيث يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل: اللحوم الحمراء والشوكولاتة الداكنة والخضراوات الورقية إلى زيادة مستويات الحديد دون المخاطرة.3- فيتامين ج :ويعتبر فيتامين ج أحد أهم فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، وهو مناسب للأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويستخدم الدماغ فيتامين ج لصنع الناقلات العصبية مثل الدوبامين والنورادرينالين.ومن أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين ج، البرتقال والفلفل الأحمر واللفت غنية بفيتامين سي ، ولكن إذا كنت تريد كميات إضافية ، فمن الممكن أيضًا تناول مكمل يومي. ومع ذلك ، يرجى ملاحظة ما يلي: يمكن أن يتداخل فيتامين ج مع امتصاص دواء اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، لذلك لا ينبغي تناوله قبل أو بعد تناول أدوية فرط الحكة.4- فيتامين ب :ويستخدم فيتامين ب كأحد فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، وبالأخص كـ علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؛ حيث يمكن أن يسبب نقص فيتامينات ب ، وخاصة فيتامين ب 6 الذي يسبب في التهيج والإرهاق لدى الأطفال والبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.يمكن أن تزيد مستويات B6 الكافية من اليقظة وتقليل الأعراض الشبيهة بالقلق. تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب 6 التونة والموز والسبانخ والسلمون.5- المغنيسيوم:ويعتبر المغنيسيوم افضل فيتامينات لزيادة التركيز عند الأطفال، وهو مناسب لمن يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؛ حيث يساهم المغنيسيوم أيضًا في عمل الناقلات العصبية المسؤولة عن الانتباه.يقول ريتشارد براون ، أستاذ مساعد في الطب النفسي في كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، ان المستويات الكافية من المغنيسيوم لها تأثير مهدئ على الدماغ، ويمكن العثور على المغنيسيوم في المكملات الغذائية والأطعمة بما في ذلك الخضر الورقية الداكنة والمكسرات والبذور والفاصوليا.