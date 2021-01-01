

طريقة عمل كفتة البطاطس بوصفات متنوعة طريقة عمل كفتة البطاطس بوصفات متنوعة

تعد كفتة البطاطس من ألذ الاكلات التى يمكن اعطاؤها للاطفال بسهولة وادخال الكثير من الاطعمة المفيدة داخل الكفتة ، لذا نقدم لكم طريقة عمل كفتة البطاطس بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

طريقة كفتة تونة بالبطاطس

مقادير كفتة تونة بالبطاطس

بطاطس مهروسة

تونة

ملح وفلفل

كاري

كمون

ثوم

عصير ليمون

نعناع جاف

بيض

بقسماط

دقيق

زيت للقلي

بطاطس شبيس للتقديم

طريقة تحضير كفتة تونة بالبطاطس

* تخلط كل المكونات معا في بولة والتونة والبطاطس والبهارات والبيض وقليل من البقسماط و تشكل الكفتة حسب الرغبة أصابع



* توضع في البيض ثم في الدقيق ثم في البقسماط ثم تقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي ثم تقدم مع البطاطس الشبسي.



طريقة كفتة بطاطس وعدس

مقادير كفتة بطاطس وعدس

بطاطس

عدس

فلفل الوان

بصل

بقدونس

ليمون

بقسماط

بيض

لبن

زعتر مفروم

ملح فلفل اسود

زيت

ثوم مفروم

جبنة موتزاريلا

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طريقة عمل كفتة بطاطس وعدس* اسلقي البطاطس وضيفي عليها البيض والملح والفلفل والثوم المفروم و البصل والزعتر والبقدونس والليمون والجبنة* افرمي الخليط حتى يصبح سائل تقريبا ثم ضيفي العدس للخليط المفروم وافرمي الفلفل الالوان وحده لاستخدامه في الحشو* اخلطى البطاطس بالفلفل الألوان وشكليها اصابع و ضعيها في الدقيق ثم في خليط البيض واللبن ثم في البقسماط واقليها في زيت غزير ساخنطريقة عمل كفتة رومي بالبطاطس والخضارمقادير كفتة رومي بالبطاطس والخضاربطاطسصدور رومي مفرومةبسلةجزرثومجبنة شيدردقيقبيضبقسماطكركمكمونزيت لبنملح فلفل أسودطريقة عمل كفتة رومي بالبطاطس والخضار* تسلق البطاطس ثم تهرس جيدا وتسلق البسلة والجزر والثوم وتفرم في خلاط كهربائي* يوضع مع اللحم المفروم في كاسة بها زيت على النار حتى تنضج ثم تضاف الجبنة والملح والفلفل* تشكل البطاطس على شكل كرات وتحشى بالحشو وتتبل بالدقيق ثم البيض اللبن ثم البقسماط وتقلى في زيت غزير ثم تقدم