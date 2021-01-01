لومبتعرفيش تطبخيها.. طريقة عمل السبانخ بوصفات متنوعة



طريقة عمل السبانخ طريقة عمل السبانخ

تحتوى السبانخ على قدر كبير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وابرزها الحديد ويمكن اعداد اطباق كثيرة ومتنوعة بها.



نقدم لكم طريقة عمل السبانخ بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة بوصفات متعددة ومتنوعة .



طريقة عمل سبانخ بكبدة الدجاج

مقادير سبانخ بكبدة الدجاج

سبانخ

كبدة دجاج

بصل

وم

مرقة

دبس رمان

صنوبر محمر

عصير ليمون

زيت

ملح ‏

فلفل أسود

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