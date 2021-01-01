

أفضل علاج لآلام الرقبة والكتف أفضل علاج لآلام الرقبة والكتف

يعد ألم الرقبة أحد الأعراض الرئيسية لمرض القرص العنقي؛ حيث تنفتق أو تتدهور الأقراص الموجودة بين الفقرات ، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى قرص الأعصاب.



يمكن أن تساعد العديد من الأدوية المختلفة ، من مسكنات الألم إلى الأدوية المضادة للالتهابات مثل المنشطات ، في تخفيف آلام الرقبة أثناء التعافي، واعتمادًا على مدى ألم رقبتك ونوع مرض القرص العنقي ، يمكنك إما تناول هذه الأدوية بمفردها أو استخدامها مع العلاج الطبيعي أو العلاجات الأخرى.



أفضل دواء لعلاج آلام الرقبة

اسيتامينوفين ( تايلينول )، عادةً ما يكون الأسيتامينوفين من بين العلاجات الدوائية الأولى للألم، ويمكن أن يساعد في آلام الرقبة ، لكن لا تندرج تحت التصور الخاطئ الشائع بأن عقار الاسيتامينوفين غير ضار تمامًا لمجرد أنه متوفر بسهولة دون وصفة طبية، وتظهر الأبحاث أن الاستخدام المنتظم للأسيتامينوفين يمكن أن يضر الكبد ، حتى عند الأشخاص الذين يتناولون الدواء بالجرعة الموصى بها، للتأكد من أنك تستخدم عقار الاسيتامينوفين بأمان قدر الإمكان ، اتبع التعليمات بعناية ولا تتناول أكثر مما يقترحه الملصق بالدواء.

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علاج آلام الرقبة بسبب النوم الخاطئيمكن أن يكون الاستيقاظ برقبة متيبسة غير متوقع وغير مريح، على الرغم من احتمالية تسبب تصلب الرقبة في حدوث ألم حاد، وقلة نطاق الحركة ، فقد يشعر بعض الأشخاص بالضغط للحفاظ على الأنشطة المخطط لها لليوم ، مثل الذهاب إلى العمل، فيما يلي شرح لكيفية تطور تصلب الرقبة أثناء النوم ، بالإضافة إلى استراتيجيات لإيجاد راحة سريعة.مرخيات العضلات، يعمل باكلوفين وغيره من مرخيات العضلات على تهدئة ضيق العضلات ، وتشير بعض الأبحاث إلى أنها يمكن أن تخفف آلام الرقبة خلال الأيام القليلة الأولى من الإصابة الحادة، عند استخدام هذه الأدوية ، احترس من الآثار الجانبية مثل النعاس والاعتماد واحتباس البول، ومن الأفضل استخدام هذه الأدوية على المدى القصير تحت إشراف الطبيب.علاج الرقبة المشدودةالعلاج بالثلج أو الحرارةقد يساعد وضع الثلج بعد فترة وجيزة من إجهاد الرقبة في الحد من التورم، تميل تطبيقات الثلج إلى أن تكون أفضل لمدة 10 إلى 20 دقيقة في المرة الواحدة. يساعد العلاج الحراري ، مثل الاستحمام بماء دافئ أو استخدام وسادة تدفئة ، على إرخاء العضلات وإرخائها ، مما قد يقلل أيضًا من الألم ويحسن نطاق الحركة.مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبيةإذا كان الألم والتصلب سيئين بما يكفي للحد بشكل كبير من الحركة في اتجاه واحد أو أكثر ، فقد يُنصح بتناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية. يمكن أن تشمل بعض الأمثلة إيبوبروفين أو نابروكسين أو أسيتامينوفين.التمدد اللطيف أو التدليك الذاتيبعد العثور على بعض التخفيف الأولي للألم ، يمكن تحقيق المزيد من تخفيف العضلات والأربطة ببعض الشد والتدليك، لا يمكن إكمال بعض تمارين التمدد بشكل كامل بسبب آلام الرقبة وتيبسها ، وهذا أمر جيد، والهدف هو زيادة المرونة تدريجيًا دون التسبب في مزيد من الألم، وبالمثل ، يمكن استخدام اليد والأصابع لتدليك منطقة العنق المؤلمة طالما أنها لا تزيد الألم.تقييم الألم وتعديل النشاطبعد الاستيقاظ لفترة من الوقت وتطبيق علاجات تصلب الرقبة هذه ، يمكن إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان الألم والتصلب يتحسنان، إذا كان تصلب الرقبة لا يزال يمنع قدرًا كبيرًا من الحركة في اتجاه واحد أو أكثر ، أو لا يزال يُظهر ألمًا حادًا أو حارقًا ، يُنصح بتجنب أي أنشطة شاقة خلال اليوم والحد من الحركات التي تزيد الألم، لا يزال المشي والتحرك أمرًا محببًا ، لأن الراحة الكاملة في الفراش قد تسبب تيبس الرقبة والألم لفترة أطول.علاج آلام الرقبة والكتفإذا كان ألم رقبتك وكتفك خفيفًا ، يمكنك المساعدة في تخفيف الألم بالعلاجات المنزلية، لمزيد من الأعراض الشديدة ، استشر الطبيب.جرب بعض النصائح وطرق الوقاية التالية في المنزل:خذ استراحة من الرياضة أو الأنشطة الأخرى التي قد تؤدي إلى تفاقم المنطقة.استخدم كيسًا من الثلج على المنطقة في الأيام الثلاثة الأولى بعد أن يبدأ الألم، لف كيس الثلج في منشفة واستخدمه لمدة تصل إلى 20 دقيقة ، 5 مرات في اليوم، سيساعد هذا في تقليل التورم.استخدم الحرارة باستخدام ضمادة دافئة أو كمادة دافئة .تناول مسكنات الألم المتاحة بدون وصفة طبية .ارتدِ غلاف كتف مسكن للألم لتقليل التورم والألم.قم بتدليك منطقة العنق والكتف بلطف.استخدم كريمًا موضعيًا لتسكين الآلام بدون وصفة طبية.