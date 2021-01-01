

الخصم الغدار.. سيدة تعثر على مفاجأة مرعبة في محل ملابس.. شاهد الخصم الغدار.. سيدة تعثر على مفاجأة مرعبة في محل ملابس.. شاهد

أصيبت سيدة بالغة من العمر 32 عاما بالرعب الشديد حينما دخلت متجرا لشراء الملابس، ووجدت مفاجأة غير متوقعة في الجزء الخاص بالخصومات كادت أن تنهي حياتها من الصدمة والرعب.



حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السيدة كانت ترغب في شراء بنطال جديد، ولكن لا تملك المال الكافي لشرائه بدون خصم، فاتجهت إلى الأماكن المخصصة لبيع الملابس المكتوب عليها تنزيلات.



وقامت السيدة بفحص بنطال كان لونه شديد الجاذبية بالنسبة لها ولا تملك مثيلا له في خزانتها فقامت بسحبه، وفوجئت بثعبان يسكن في الجيب الخلفي له قام بالهجوم عليها في غرفة تغيير الملابس.

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وفزعت السيدة أثناء تواجدها في غرفة تغيير الملابس داخل المتجر وصرخت بصوت عال لتطلب المساعدة من الموجودين في المتجر لإنقاذها قبل أن ينقض عليها الثعبان.