اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا للقاء القمة المؤجلة بالدورى بين الأهلي والزمالك

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كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن تفاصيل جديدة بشان تحديد موعد جديد لمباراة القمة المؤجلة بين الاهلي والزمالك، من الاسبوع الرابع فى الدورى الممتاز.



وقال المصدر ذاته: إدارة المسابقات فى الجبلاية تحت إشراف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة يعكف حاليا على تحديد موعد جديد لإقامة لقاء القمة بين القطبين.



ولفت إلى أن إدارة المسابقات وضعت ضمن أجندتها تحديد موعد إقامة مباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدورى الممتاز فى النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.

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وأضاف: فور الاستقرار من جانب محمد الشواربي على موعد مباراة القمة الجديد سوف يتم إرساله إلى الجهات الأمنية لاعتماده والموافقة عليه ومن ثم إخطار مسؤولى الاهلي والزمالك وقتذاك.يذكر ان إدارة المسابقات باتحاد الكرة أعلنت مواعيد المباريات المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، حتى الجولة الرابعة عشرة، دون الحصول على الموافقة الأمنية على مواعيد هذه المباريات.وجاءت مباريات الأهلي والزمالك من الأسبوع الثامن إلى الرابع عشر كالتالى:الأسبوع الثامن.. البنك الأهلي والأهلي 17 يناير باستاد حرس الحدود ، الزمالك والجونة 19 يناير .الأسبوع التاسع.. الأهلي والمقاولون العرب 21 يناير استاد السلام، أسوان والزمالك 23 ينايرالأسبوع العاشر.. بيراميدز والأهلي 26 يناير ستاد الدفاع الجوي ، الزمالك والمقاصة 29 ينايرالاسبوع الحادي عشر .. الزمالك وغزل المحلة 2 فبراير .. مباراة الاهلي وسموحة 16 فبرايرالاسبوع الثاني عشر.. الزمالك والاتحاد السكندري 7 فبراير .. مباراة الاهلي والاسماعيلي 10 مارسالاسبوع الثالث عشر .. الزمالك والاسماعيلي 17 فبرايرالاسبوع الرابع عشر.. الاهلي وطلائع الجيش 28 فبراير .. وادي دجلة والزمالك 1 مارس