تبادل الاتهامات بين إثيوبيا والسودان بشأن ترسيم الحدود 1902



إثيوبيا والسودان إثيوبيا والسودان

وجه السفير الإثيوبي بالخرطوم، يبلتال امرو المو، اليوم الأربعاء، السودان بالاستيلاء على 9 معسكرات إثيوبية منذ نوفمبر.



ووفقا لـ "العربية"، أعرب يبلتال امرو المو عن رفض اديس أبابا اتفاق ترسيم الحدود لعام 1902 مع السودان، مشيرا إلى أنها تمت دون تفويض من إثيوبيا.



وقال السفير الإثيوبي في الخرطوم إن الجيش السوداني تقدم داخل الأراضي الإثيوبية ودمر ممتلكات؛ مؤكدا على ضرورة حل قضية الحدود بشكل ودي وعاجل.

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وردا على ذلك، أكدت السودان أن ادعاءات إثيوبيا غير صحيحة وأنها ليست طرفا في اتفاقية 1902 الحدود.وشدد السودان على أن الخرطوم لديها ما يثبت مشاركة إثيوبيا في اتفاقية الحدود لعام 1902.وقبل قليل، أصدرت مفوضية الحدود السودانية، اليوم الأربعاء، بيانا هاما بشأن الانتهاكات الإثيوبية على الحدود السودانية، مؤكدة أن أطماع أديس أبابا وصلت حد إقامة مشاريع البنى التحتية في الفشقة.وقالت مفوضية الحدود السودانية، في مؤتمر صحفي لها اليوم الأربعاء، إن التعديات الإثيوبية على الأراضي السودانية بدأت منذ 1957.وأشارت المفوضية إلى أن الإثيوبيون أقاموا مستوطنات داخل الأراضي السودانية تشمل بني تحتية، مضيفة أن أديس أبابا لم تلتزم بأغلب التزاماتها تجاه السودان واعتدت على آلاف المزارعين السودانيين.وتابعت مفوضية الحدود الإثيوبية بالقول إن إثيوبيا لم تلتزم باتفاقية 1972 الحدودية، مشددة على أن ترسيم الحدود مع إثيوبيا قديم ويعود لأيام الانتداب البريطاني.وأوضحت أن إثيوبيا تريد إجبار السودان على قبول الوضع الراهن.ووجهت إثيوبيا، أمس الثلاثاء، اتهاما للسودان بخرق حدودها بعد أن رصدت بعض التحركات داخل المنطقة الحدودية، داعية لمفاوضات لمعالجة الأزمة.قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي، إن أديس أبابا تبنت التهدئة في الخلاف مع السودان وسعت لعدم تضخيم موضوع الحدود مع السودان وجعله قضية إقليمية باعتباره يمكن حله مع البلدين عبر الحوار لكن هذا الأمر له حدود.