

البورصة تعيد التعامل على أسهم «الحديد والصلب» والسهم يهبط 10% البورصة تعيد التعامل على أسهم «الحديد والصلب» والسهم يهبط 10%

أعادت إدارة البورصة التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية لدى مستهل تعاملات اليوم، وتراجع سهم الشركة بنسبة اقتربت من 10%، ليصل إلى مستوى 3.36 جنيها للسهم، ما دفع إدارة البورصة إلى إيقاف التعامل بشكل مؤقت لمدة 10 دقائق لتجاوز نسبة الهبوط المحددة.



وقالت الشركة، في إفصاحها للبورصة منذ قليل، إن الجمعية العامة العادية وافقت على تسوية المديونية الخاصة بالشركة لدى بنك مصر وجزء من مستحقات شركة الغاز مع استمرار النشاط على أراضي الجلخ وحوش المنتجات وكذا الأراضي الواقعة داخل سور الشركة المنقول ملكيتها بشركة القابضة للصناعات المعدنية بذات النشاط دون أي مقابل مادي أو معنوي.



في حين أظهرت قرارات الجمعية العامة غير العادية الموافقة على اعتماد أسباب تقسيم الشركة والمتمثلة في زيادة فرص استغلال الخام المصرية لجدواه الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على الحديد، بالإضافة إلى فصل نشاط المحاجر والمناجم بشركة منفصلة كركيزة لأي استثمار قادم في مجال استخراج واستغلال وتركيز المكورات من خام الحديد واستغلال أنواع أخرى من الخامات، علاوة على توفير خيارات عديدة للمتسثمرين ما يجذب استثمارات داخل وخارج الشركة القاسمة والمنقسمة، مع إتاحة الفرص الكبرى للشركة القاسمة والمنقسمة للمشاركة في استثمارات جديد، والموافقة على مشروع التقسيم وفقا للنظام الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم وفقا للقوائم المالية في 30 - 6- 2020، والمتخذ أساسا لتقييم الحديد والصلب المصرية "الشركة القاسمة"، وتخفيض رأسمالها من خلال خفض القيمة الاسمية للأسهم، على أن تحتفظ الشركة القاسمة بالاستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة والشقيقة.