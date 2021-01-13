تباين سعر الدولار الأمريكى بالبنوك المصرية، اليوم الأربعاء 13-1-2021 ، خلال التعاملات الصباحية، مسجلاً استقرارا فى البنك الأهلى المصرى وفى بنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فى حين ارتفع فى بنك عودة بقيمة قرش واحد ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
وعالميا تكبد الدولار خسائر اليوم الأربعاء إذ أدى تراجع العوائد الأمريكية إلى إضعاف الزخم الناتج عن انتعاشها في الآونة الأخيرة واستأنف المستثمرون بحذر الرهانات على أنها يمكن أن تواصل النزول.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أكثر من ست نقاط مئوية من أعلى مستوى في عشرة أشهر والذي بلغته أمس الثلاثاء وأوقف التحول سلسلة مكاسب للدولار استمرت ثلاثة أيام.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
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التعليقات على سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-1-2021 فى البنوك المصرية
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