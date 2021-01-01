ألقت الشرطة الفرنسية، أمس الثلاثاء، القبض على سبعة شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاما في مناطق مختلفة بفرنسا، في إطار التحقيق في الاعتداء الذي استهدف المدرس صامويل باتي وأدى إلى مقتله بعد نشره رسومًا مسيئة للنبي محمد.
وبحسب وكالة "سبوتنيك"، قال مصدر قضائي إن المشتبه بهم "كانوا ينتمون إلى مجموعات في تطبيقات مراسلة مختلفة كان ينتمي إليها أيضا عبد الله أنزوروف"، الشيشاني الذي قطع رأس باتي، بعدما عرض رسوما كاريكاتورية تمثل النبي محمد على طلابه. ومن بين الموقوفين السبعة شبان من جمهورية الشيشان الروسية.
وقال مصدر مطلع إن عمليات التوقيف نفذتها مديرية مكافحة الإرهاب والمديرية العامة للأمن الداخلي في مدن مختلفة بفرنسا.
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التعليقات على اعتقال 7 أشخاص في فرنسا على خلفية مقتل مدرس نشر رسوما مسيئة للرسول
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