

7 ماسكات طبيعية لأصحاب البشرة الجافة 7 ماسكات طبيعية لأصحاب البشرة الجافة

البشرة الجافة تحتاج إلى عناية خاصة مقارنةّ بباقي أنواع البشرة، حيث تحتاج البشرة إلى التنظيف، استخدام التونر، والترطيب بشكل يومي لتحسين ملمسها.



هذه مجموعة من ماسكات لصاحبات البشرة الجافة...



ماسك الموز

قد يعجبك أيضا...

المكوناتموزة مهروسةملعقة كبيرة من العسلملعقة كبيرة من زيت الزيتونطريقة التحضير-تخلط جميع المكونات معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس، ثم يستخدم الخليط على البشرة ويشطف جيدًا بعد 10 دقائق.-يساعد العسل على استعادة ترطيب البشرة، بينما يعمل الموز وزيت الزيتون على التخلص من الأثار الضارة للشوارد الحرة على البشرة، كما يمكنكِ استخدام العسل منفردًا على البشرة أيضًا.-يحتوي على مضادة للأكسدة، زيت الزيتون يساعد على تحفيز إنتاج الزيوت الطبيعية داخل خلايا البشرة لذلك يعمل هذا الماسك على ترطيب، إنعاش وتهدئة البشرة.ماسك اللوز والشوفانالمكونات5-6 ثمرات من اللوز2 ملعقة كبيرة من الشوفان2 ملعقة كبيرة من الزبادي1 ملعقة كبيرة من العسلطريقة التحضير-نقوم بطحن اللوز جيدًا، ثم يخلط اللوز المطحون مع الزبادي والعسل ودقيق الشوفان حتى نحصل على خليط متجانس، استخدام الخليط على بشرة الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف جيدًا.ويساعد اللوز على تغذية البشرة، بينما يساعد الشوفان على ترطيب البشرة، أما الزبادي فيساعد على شد البشرة، كما يساعد على تهدئة البشرة وتنعيمها.ماسك الحليبالمكونات1 ملعقة كبيرة من الحليب1 ملعقة كبيرة من اللوز المطحون1 ملعقة كبيرة من هلام الألو فيرا( ماء الصبار)قطرتان من أي زيت عرطي1 ملعقة كبيرة من العسلطريقة التحضيراخلطي المكونات معًا بشكل جيد، ثم يستخدم الخليط على بشرة الوجه لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك، يشطف جيدًا بالماء الدافئ. من أفضل الخلطات الطبيعية البسيطة التي تناسب البشرة الجافة.ماسك الكاكاووهو من الخلطات المثالية للبشرة الجافة والبشرة المختلطةالمكونات½ ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو½ ملعقة كبيرة من العسل1 ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان أو دقيق الحمص2 ملعقة صغيرة من حليب جوز الهندطريقة التحضير-تخلط جميع المكونات معًا حتى نحصل على خليط متجانس، ثم يستخدم الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق.-يتميز الكاكاو بخواص منظفة للبشرة ومضادة للأكسدة، مما يجعل هذا الخليط ممتاز لإنعاش البشرة المجهدة.ماسك الزبادي مع الوردالمكونات1 ملعقة كبيرة من الزبادي2 ملعقة كبيرة من العسل2 ملعقة كبيرة من ماء الورد1 كوب صغير من بتلات الوردطريقة التحضير:تخلط جميع المكونات معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس. ثم يستخدم الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة.ماسك الخيارالمكونات1 ثمرة من الخيار المقطع1 ملعقة كبيرة من السكرطريقة التحضير-تهرس ثمرة الخيار جيدًا، ثم يضاف السكر ويخلطوا معًا، ثم يوضع الخليط في الثلاجة لبعض الوقت ثم يستخدم الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق، ثم يشطف بالماء البارد.-يتمتع الخيار بخواص مبردة ومهدئة للبشرة، مما يساعد على تنعيم وتغذية البشرة.ماسك الورد-نستخدم بثلاث وردة واحدة مع 2/3 ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان مع كمية كافية من الماء حتى نحصل على خليط متجانس.-التأكد قبل استخدام الخليط من تنظيف بشرتك باستخدام الحليب، ثم قومي بمسح بشرتك بقطعة من القطن مبللة بماء الورد، بعد جفاف البشرة تمامًا، قومي باستخدام الخليط على البشرة. يترك الخليط لمدة 10-15 دقيقة، ثم يشطف بعد ذلك بالماء البارد.-هذا الماسك مناسب لجميع أنواع البشرة، فيساعد على قبض مسام البشرة، كما يعمل على قبض الشعيرات الدموية تحت سطح البشرة، مما يجعله مفيد في تقليل احمرار البشرة الناتج عن توسيع الشعيرات الدموية