

مشروب سحري للتخلص من مشاكل الهضم مشروب سحري للتخلص من مشاكل الهضم

يعد عسر الهضم هو حالة مرضية من أعراضها الشعور بألم مزمن أو متكرر في المنطقة العلوية من البطن يصاحبها شعور بالتخمة عندالأكل.



ويسبب عسر الهضم انتفاخ، غثيان أو حرقة في المعدة ويعتبر عسر الهضم من المشاكل الشائعة التي يسببها في التهاب المعدة أو مرض ارتجاع المري.



مشروب عصير الكمثرى والكرفس والزنجبيل

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يقوم هذا المشروب على إزالة السموم من الجهاز الهضمي و تهدئة المعدة وتقوية عملية الهضم حيث ان الألياف الموجودة في هذا العصير تساعد على حركات الأمعاء بطريقة سلسة و مليء بمضادات الأكسدة وقد يساهم في تقليل خطر الإصابة بالقرحةالمكونات2 حبة كمثرى1 حبة زنجبيل صغير مبشورة2 سيقان كرفس مبشورطريقة التحضيريتم تقطيع الكمثرى والكرفس وشريحة من الزنجبيل إلى قطع صغيرة ثم خلط جميع المكونات في الخلاط مع قليل من الماء ويتم وضعه فى الثلاجة ربع ساع وتناول بارد.