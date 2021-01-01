«الصحة» تقدم نصائحها للسيطرة على مرض السكر

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صورة الخبر: «الصحة» تقدم نصائحها للسيطرة على مرض السكر
«الصحة» تقدم نصائحها للسيطرة على مرض السكر

قدمت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح لمساعدة مرضى السكر في السيطرة على معدلات السكر لديهم، وذلك في أحد المنشورات التوعوية التي تتداولها الوزارة عبر صفحاتها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

ونصحت الوزارة بتناول الأغذية الصحية قليلة السكريات والنشويات والدهون، مع المتابعة الطبية وتناول العلاج بانتظام، ومتابعة مستوى سكر الدم بانتظام، وشرب كميات كافية من الماء، علوة على ممارسة الرياضة، والحفاظ على الوزن الصحي.

ونوهت الوزارة إلى أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي متاحة يوميًا في كل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا .

صورة الخبر: «الصحة» تقدم نصائحها للسيطرة على مرض السكر

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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