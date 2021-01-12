يستحق أم لا.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء النادي المصري



ركلة جزاء النادي المصري ركلة جزاء النادي المصري

أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس"، خلال تحليل مباريات الأمس ببطولة الدوري المصري، أن المصري البورسعيدي لم يستحق ركلة جزاء أمام نادي الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الدوري المصري والذي انتهى لصالح القلعة البيضاء بهدف نظيف، متابعًا: "عبد الغني لم يتعمد لمسة اليد".



ومنح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، لاعبي الفريق راحة، اليوم وغدًا التدريبات، بعد خوض مواجهة المصري البورسعيدي.



ومن المقرّر أن يستأنف الزمالك تدريباته بعد غد، الجمعة، استعدادًا لخوض مواجهة الجونة في الجولة الثامنة للدوري والمقررة 19 يناير الجاري.

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وفاز الزمالك على المصري بهدف نظيف في الجولة السابعة للدوري الممتاز التي أقيمت باستاد برج العرب في الإسكندرية.