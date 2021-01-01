أعراض اللحمية وطرق العلاج



أعراض اللحمية أعراض اللحمية

أاللحمية من أشهر الإصابات بين الكبار والصغار، ويمكن أن تظهر في سن مبكرة عند الأطفال، وتظهر فى مرحلة الكبر مسببة الشخير والخنفرة وفى بعض الحالات تعيق التنفس.



أعراض اللحمية



وقال الدكتور أحمد خيرى غانم أخصائى الأنف والأذن والحنجرة، إن اللحمية عبارة عن نسيج ليمفاوى موجود فى البلعوم الأنفى خلف الأنف وتبدأ بالضمور أو التضخم عند ١٠ سنوات من عمر الطفل تقريبا، ومن أسباب الحمية، تكرار إلتهاب الجهاز التنفسى العلوى للطفل مثل نزلات البرد أو الإصابة بالحساسية مما يسبب التهاب اللحمية وتضخمها.

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اعراض اللحميةوأضاف "خيرى"، أن هناك أعراض عديدة تؤكد الإصابة باللحمية، منها:-- إنسداد الأنف والتنفس من الفم- الشخير- الإختناق وإنقطاع التنفس أثناء النوم- تكرار إلتهاب الأذن الوسطى بسبب إنسداد قناة استاكيوس الرابطة بين الأنف والأذن.- تغيير وضع الاسنان وملامح وجه الطفل- قلة التركيز وضعف ذكاء الطفل- الخنفان وتغيير نبرة صوت الطفل- نزيف الأنف المتكرراعراض اللحميةوتابع أنه يتم التاكد من التشخيص عن طريق الفحص بمنظار الأنف أو عمل اشعة على اللحمية، وهناك أطفال يولدوا بتضخم اللحمية ما يؤثر على تنفسهم والأعراض تكون واضحة عليهم خاصة الخنفرة والشخير أثناء النوم، ما يدفع الأمهات بالكشف الفورى على الفور لبدء مراحل العلاج التى عادة تكون من خلال التدخل الجراحى.اعراض اللحميةوأوضح أخصائى الأنف والحنجرة، أن العلاج ليس بالضرورة أن يكون جراحى، فهناك طرق عديدة لعلاج، أبرزها:-- استئصال اللحمية جراحيا اذا كان الطفل يعانى من الإختناق وانقطاع التنفس أثناء النوم بسبب اللحمية أو في حالات الارتشاح خلف طبلة الأذن- يمكن علاج اللحمية دوائيا إذا كان حجمها صغير مع مضادات الإلتهاب ومضادات حساسية الأنف- يتم استئصال اللحمية إذا كانت اللحمية كبيرة الحجم او اذا لم يتحسن الطفل مع العلاج