طريقة تخزين البسلة والفاصوليا والقلقاس عاما كاملا على طريقة الشيف ريمو



طريقة تخزين البسلة والفاصوليا والقلقاس طريقة تخزين البسلة والفاصوليا والقلقاس

تخزين الخضروات والفواكه من المهام التي تقوم بها كل ست بيت، حتى يمكنها أن تستمتع مع أفراد أسرتها بتناول مختلف الأطعمة طوال العام، خاصة مع الأصناف التي يفضلها الأبناء، وخلال فصل الشتاء تحرص كل ست بيت أن تخزن البسلة والفاصوليا الخضراء والقلقاس، لأنهم من الخضروات المفضلة لدى الكثيرين، إلى جانب قيمتهم الغذائية العالية.



وتؤكد الشيف ريمو خبيرة الطهي، أنه يمكن تخزين مختلف أصناف خضراوات موسم الشتاء بكل سهولة، ودون بذل مجهود كبير، ولا وقت، فقط من خلال خطوات بسيطة، وهو ما يوفر لستات البيوت الاستمتاع بتناولهم طوال العام، دون الخوف من أن يفسدوا، مع الاحتفاظ بقيمتهم الغذائية.



وتقدم الشيف ريمو، في السطور التالية، طرق تفريز وتخزين العديد من الخضراوات الشتوية، والتي يمكن الاحتفاظ بهم لمدة عام كامل، وحتى عودة الشتاء العام المقبل.

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طريقة تخزين البسلة والفاصوليا الخضراءينظف كل صنف من الخضراوات، ويسلق في ماء مغلى لمدة 3 دقائق ويراعى تغطية الوعاء.ثم يتم تبريدهم تبريدا مفاجئا، من خلال وضعهم في ماء مضاف إليه مكعبات ثلج، فور إخراجهم من الماء الساخن، حتى نقوم بإيقاف عملية الطهي.بعد ذلك تصفى الخضراوات، وتقسم إلى أكياس محكمة الغلق ومفرغة من الهواء وتوضع في الفريزر.طريقة تخزين القلقاسيقشر القلقاس ويقطع ثم يوضع في وعاء ويضاف إليه نحو نصف كوب خل ويترك نحو خمسة دقائق، ثم يضاف إليه ماء ساخن جدا ويقلب بملعقة.ثم يوضع في مصفاة ويفتح عليه الماء البارد ويغسل بواسطة اليدين جيدا.وبالنسبة للتقلية، يمكنك الاحتفاظ بها كالتالي:يحمر الثوم والكزبرة الخضراء، وأيضا أوراق السلق المسحوقة جيدا، في السمن على نار هادئة.بعد أن تبرد نحفظها في أكياس مقسمة، مع كل كيس قلقاس، حسب حمية القلقاس، ويقسم إلى أكياس متساوية كل كيس أكلة حسب عدد أفراد الأسرة.طريقة عمل حمص الشام المشروب الرسمي للشتاء (فيديو)طريقة تخزين السبانختغسل وتجفف أوراقها وتقطع وتعبأ في أكياس ويراعى تفريغ الهواء من الأكياس قبل وضعها في الفريزر.طريقة تخزين البروكلى والقرنبيطتقطع الثمرة إلى وحدات متوسطة، ونضعها في ماء مغلى به ملح وعصرة ليمون لثوانى ويخرج مباشرة إلى ماء مثلج ويصفى ويحفظ في أكياس.