طريقة عمل مخلل اليوسفى



مخلل اليوسفى مخلل اليوسفى

المخللات من المقبلات التى يعشقها المصريون كثيرًا، وأنواعها عديدة، أبرزها اللفت والجزر والزيتون والخيار، ولكن فى فصل الشتاء تتسابق ربات البيوت على تخليل قشر اليوسفى لما له من مذاق شهى ومميز يفتح الشهية على مائدة الطعام.



وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل مخلل قشر اليوسفى.



المكونات:

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كيلو قشر يوسفي3 ملاعق كبيرة جزر مبشور3 أعواد كرفس2 ثمرة ليمون6 فصوص ثوم2 ملعقة كبيرة خلملعقة صغيرة سكر تساعد على نضجه سريعًا ويعمل أيضا كمادة حافظةكوب ماء مغلي مسبقا2 ملعقة كبيرة زيتملح حسب الحاجةشطة حسب الحاجةطريقة عمل مخلل قشر اليوسفى:- ننقع القشر في الماء لمدة 4 ساعات مع تغير الماء كل ساعتين.- ثم نضع القشر داخل برطمان ونضع جميع المكونات والماء السابق غليه.- ونضع على الوجه الزيت ونغلق البرطمان بإحكام شديد ونتركه لمدة 15 يوما، ويقدم بعدها.- يفضل استخدام اليوسفى البلدى الذى تسمد طبيعيا، وليس الذى استخدم في رشه المبيدات الكيميائية.- ثم يوضع القشر بالماء لمدة ساعة أو ساعتين، ثم نغسله بشكل جيد ونصيه، وبعدها نبدأ فى خطوات التخليل السابقة.- ويسهل تحضير المخللات فى المنزل خاصة اللفت والجزر والخيار فهي أشهر أنواع المخللات، والطريقة واحدة لذلك هي غسل الخضروات جيدا وتقطيعها، ثم وضعها فى برطمان، ونصب عليها محلولا مكونا من الملح والخل والسكر والفلفل أسود والماء والثوم، ونغلق البرطمان بإحكام، ونفتح عليه بعد تمام النضج، وتقدم بعدها.- المخللات مقبلات لذيذة وتضفي مذاقا شهيا للطعام، ولكن لا يجوز الإفراط منها لأنها عالية الأملاح، ما يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ويعمل على ارتفاع ضغط الدم بالجسم، كما تسبب أضرارا بالكلى والكبد وتسبب الحصوات والنقرس، لذا يجب عدم الإكثار من تناولها حفاظًا على الصحة.