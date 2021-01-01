6 حيل لمظهر عصرى بقطع أزياء تقليدية.. الاسكارف الحرير يبرز الوجه



حيل لمظهر عصرى بقطع أزياء تقليدية حيل لمظهر عصرى بقطع أزياء تقليدية

مواكبة الموضة لا تعني أبدًا أن نغير كل محتويات دولابنا كل عام، وأن نتخلى عن قطع أزياء نفضلها ولا نغير ذوقنا فى اختيار الإكسسوارات التى نجد راحتنا فيها، ولكن يمكننا دائمًا مواكبة الموضة بإضافة أو حذف بعض التفاصيل الصغيرة التى قطع أزياء موجودة بالفعل فى دولابنا تجعل مظهرنا شبابى وعصرى أكثر.



وفى التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد" بعض الأشياء التى يجب الانتباه لها لإطلالة متميزة، بدءا من بعض الإكسسوارات وصولا إلى الازياء المختلفة:



1. عقد اللؤلؤ



عقد اللؤلؤ هو اكسسوار جميل، ولكن له عيب واحد، فنادرًا ما يبدو عقد اللؤلؤ الأنيق حديثًا ويميل إلى جعل صاحبته تبدو أكبر سنًا، ومع ذلك، هناك أخبار سارة لجميع الفتيات الذين يعجبون بلمعان اللؤلؤ.

حيث يمكنك البحث عن اللآلئ القديمة بأشكال كروية بسيطة، وإذا كنتى ترغبين في تجربتها، فابدأى بالأقراط، لتكملى أزياؤك بطريقة جيدة.2. تنسيق الساعة مع الأزياء اليوميةالساعة هي واحدة من أكثر الاكسسوارات فائدة، إنها تعزز معصم الأنثى الرفيع وتكمل مظهر المرأة التي لا تضيع وقتها، وإذا كنتى تبحثين عن ساعة للاستخدام اليومي وتريد أن تتناسب مع خزانة ملابسك وأزياؤك الأساسية،، فاختارى ساعة مزودة بحزام بلون محايد، و يمكن أن تكون الساعات ذات التصميمات الكلاسيكية إضافة جيدة لمظهر المساء ومثالية لبعض الأحداث المسائية.3. وشاح من الحرير:ليس من السهل إرتداء وشاح حريرى، ولكن الخبر السار هو أن هذا الاكسسوار يحول أي قطع ازياء عادية إلى أخرى جذابة وإذا كنت تفضلين ربط وشاح على رقبتك، فاختارى لونًا من شأنه تحسين لون بشرة وجهك وإبراز ظل عينيك وشعرك.4. أزياء ذات مطبوعات حيوانية:تعد أزياء طباعة الحيوانات سمة متكررة لمجموعات الموضة، وتحظى بشعبية كبيرة هذا العام، يتم استخدامها لتزيين كل شيء حرفياً، بداء من المعاطف والتنانير إلى الفساتين والجوارب الضيقة، ومع ذلك، قد يكون هذا النمط خادعًا، حيث يمكن أن يخلق مظهرًا جريئًا وممتعًا أو يفسد كل شيء.في كثير من الأحيان، يمكن تنسيق أزياء أنيقة ومتناغمة إذا كان هناك عنصر واحد فقط مع طباعة حيوان في المظهر، خلاف ذلك، قد ينتهي بك الأمر بمظهر مبتذل بدلاً من أن تبدو جميلة.5- النظارات:أحيانًا نرتدى النظارات بدافع الضرورة، وأحيانًا أخرى كاكسسوار مكمل للأزياء،وفي كلتا الحالتين، يعد اختيار إطار جميل تحديًا كبيرًا، فالنظارات تجذب الانتباه إلى العينين، ويمكنها تصحيح ملامح الوجه، ويمكن أن تعطى أنبطاع حول الأسلوب الجيد لأختيار الأزياء.واليوم أصبحت الإطارات السوداء الجريئة، و الكلاسيكية، والبلاستيك نصف الشفا، والإطارات الهندسية" السلكية "عصرية" للغاية، يمكنك البدء فى تجربتها.6- أزياء ذات طابع رجالى:أن الملابس ذات الطراز الرجالي يمكن أن تكون مناسبة لخزانة ملابسك، حيث يمكن أن تعزز جاذبية المرأة بشكل فعال، فقط اختارى الملابس حسب مقاسك من أجل الحصول على مظهر جميل، ويمكن أن يعزز المكياج اللامع والإكسسوارات والحقائب البراقة والأحذية ذات الكعب العالي مظهر الأزياء الرجالية تمامًا.







