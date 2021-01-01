طريقة مبتكرة لعمل دونتس بالقرفة والسكر

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دونتس بالقرفة والسكر

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل "دونتس بالقرفة والسكر" بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريعة لعشاقها، كما أن هناك فوائد لا تعد ولا تحصي للقرفة.

مقادير دونتس بالقرفة والسكر
العجينة
2 وربع ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 بيض
نصف كوب زبدة مذابة ومبردة
ربع كوب سكر
ملح
5 ونصف كوب دقيق
للوجه
سكر قرفة

طريقة تحضير دونتس بالقرفة والسكر
* تخفق مكونات العجينة ثم تترك مغطاة حتى تتخمر

* تترك العجينة وتشكل على شكل الدونتس وتترك مرة أخرى حتى تتخمر.

* تسوى في القلاية.

* يخلط السكر مع القرفة ثم يرش فوق الدونتس وتقدم.

المصدر: elbalad

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