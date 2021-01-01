بأسهل الخطوات.. طريقة عمل دجاج تندوري



طريقة عمل دجاج تندوري طريقة عمل دجاج تندوري

تقع العديد من الأمهات في حيرة عند تقديم وجبة الغداء، وتحرص على تقديم الخضروات لأطفالها بطريقة مختلفة ولذيذة، ولذلك نقدم لك طريقة عمل تندوري الفراخ من الخضار بوصفة الشيف شريبيني..



مقادير دجاج تندوري مع الخضار

دجاجة

زبادي

ملح وفلفل

قرنفل مطحون

بابريكا

كمون

قرفة

كزبرة مطحونة

زعفران بودرة أو لون تندوري

زنجبيل طازج

ثوم مفروم

زيت زيتون

كوسة

جزر

بطاطس

بسلة

باذنجان

طماطم

بصل



طريقة تحضير دجاج تندوري مع الخضار

* تطحن التوابل مع الزنجبيل والثوم ثم تخلط مع الزبادي وزيت الزيتون.

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* تتبل الدجاجة بالخليط ثم تشوح على النار.* تسوى بالفرن وتقدم.* تقطع الخضروات ثم تتبل بتتبيلة الدجاج وتسوى بالفرن.* يقدم الخضروات مع الدجاج بالهنا.