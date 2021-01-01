ذكر موقع "إيران واير" المعارض أن طيرانا حربيا مسيرا يرجح أنه تابع للتحالف الدولي، استهدف اليوم الثلاثاء، رتل سيارات للميليشيات الإيرانية في بادية البوكمال السورية بريف دير الزور الشرقي.
ونقل الموقع عن أحد المطلعين على تحركات الميليشيات الإيرانية في سوريا، عمر الأحمد، قوله إن طيرانًا حربيًا مسيرا استهدف رتلا مؤلفا من سيارات دفع رباعي وشاحنات عسكرية تحمل معدات وأسلحة متطورة ما أدى إلى تدمير الرتل كاملًا إضافة إلى مقتل أكثر من 20 عنصرًا.
وأضاف الموقع ان انفجارات عنيفة هزت منطقة البوكمال ، تبين أنها ناجمة عن تنفيذ طائرات حربية 4 غارات على الأقل، استهدفت خلالها مقرات ومواقع لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في بادية البوكمال، بحسب ما قاله الأحمد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انفجارات في سوريا ومقتل عدد كبير من القوات الإيرانية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق